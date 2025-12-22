【再生医療工学を語るオンラインセッション】金沢工業大学 先進再生医療工学講座が「臓器移植に頼らない未来に向かって ―腎臓再生医療の研究の研究から未来へ―」を開催。12月23日（火）18:00〜19:00 参加費：無料

