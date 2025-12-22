NAVEX Global, Inc.

統合型リスク・コンプライアンス管理分野のグローバルリーダーである NAVEX は、2025年12月15日、主力プラットフォーム NAVEX One 全体にわたる AI 機能の大幅な拡充を発表しました。10年以上にわたり蓄積してきた業界トップクラスのデータを基盤に、NAVEX は AI を製品の中核に組み込み、コンプライアンス、リスク、HR の各チームがよりスマートに業務を進め、迅速に行動し、これまで見逃されてきたインサイトを発見できるよう支援します。

過去1年間で NAVEX は、NAVEX One Compliance Assistant（NCA）、機械翻訳、統合型マイクロラーニング、AI トレーニングコンテンツライブラリなど、AI を活用したさまざまな機能強化を展開してきました。これらはすべて、発言しやすい企業文化（スピークアップ・カルチャー）の強化、ケース管理および調査品質の向上、ポリシー整合性の確保、第三者デューデリジェンスの改善、そして不正行為が組織的な問題に発展する前の兆候把握を目的として設計されています。

今回の発表は、その次なるステージを示すものです。プラットフォーム全体に AI サービスを拡張することで、ユーザー体験のあらゆる場面に コネクテッド・インテリジェンスをもたらします。内部通報およびインシデント・ケース管理の領域では、新たな AI 機能によりインテリジェントな自動化が実現し、コンプライアンスチームの業務スピード向上、文書化の一貫性強化、リスク傾向の早期把握を可能にします。

これらの機能は、柔軟な通報受付、スマートなケース要約とデータ項目の標準化、意思決定を支援するガイド付きプロンプト、多言語対応などを通じて、通報者と調査担当者の双方を支援します。常に人による判断と監督を中心に据えた設計となっており、スピード、拡張性、そして倫理性を重視しています。これにより、すべてのケースをより明確で、的確かつ自信を持った解決へと導くことが可能になります。

NAVEX の最高製品責任者（CPO）である ケビン・ホー（Kevin Haugh）は次のように述べています。

「AI はもはや付加的な存在ではありません。現代の組織がコンプライアンスプログラムを運営するための中核的な要素です。NAVEX One は業界で最も豊富なデータを基盤としているため、私たちは責任ある、実践的で、極めて効果的な AI を提供できる独自の立場にあります。現在の機能でもお客様の成果を大きく加速させていますが、今後のロードマップではさらに踏み込んだ取り組みを進めていきます。AI を活用した予測、先回りしたリスクシグナル、自動化されたガイダンスへの投資を通じて、お客様が問題に『対応する』のではなく、『先回りする』ことを可能にします。これがコンプライアンスの未来であり、NAVEX はその未来を構築しています。」

NAVEX は、透明性、ガバナンス、そして顧客からの信頼を基盤とした、責任ある AI 開発に取り組んでいます。すべての新機能は品質と正確性の観点から厳格に監視されており、倫理的イノベーションとコンプライアンス卓越性に対する長年のコミットメントを反映しています。

今回の AI 機能拡充により、NAVEX は NAVEX One におけるより知的で統合された体験をさらに進化させています。あらゆるインサイトはより明確に、あらゆるワークフローはより迅速に、そしてすべてのチームが人とビジネスを守る力を最大限に発揮できる環境を提供します。

■NAVEX について

NAVEX は、Fortune 100および500企業の75% を含む13,000の組織から信頼を得ており、ガバナンス・リスク・コンプライアンス管理ソリューション分野のグローバルリーダーです。NAVEX One のプラットフォームは、業界屈指のベンチマークデータとインサイトを活用し、リスク・コンプライアンスプログラムを強化することで、組織の力を高めます。NAVEX One は企業、第三者、エコシステムに関するリスクを 360 度の視点で把握し、規制遵守の強化と積極的なリスク管理を可能にします。NAVEX は、オレゴン州レイクオスウィーゴに本社を構え、グローバルに展開しており、ガバナンス・リスク・コンプライアンスの未来を切り拓き続けています。NAVEXに関する詳細は、以下のリンクよりご覧ください。 ブログ(https://www.navex.com/en-us/blog) │LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/navexinc/posts/)│Facebook(https://www.facebook.com/NAVEXInc)│YouTube(https://www.youtube.com/@NAVEXInc)

■会社概要

・NAVEX Global, Inc.（本社）

本社：5885 Meadows Road, Suite 500 Lake Oswego, OR, 97035 United States

CEO（最高経営責任者）：アンドリュー・ベイツ

NAVEXウェブサイト：https://www.navex.com/ja-jp/

・NAVEX Japan（日本支社）

所在地：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン 14F

設立：2025年11月

カントリーマネージャー：三ツ谷 直晃

事業内容：日本市場におけるNAVEX製品の販売・導入支援・カスタマーサクセス