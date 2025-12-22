【一番軒】期間限定「麻辣豚骨ラーメン」を2026年1月6日（火）　より順次販売開始

株式会社ベスト・モア

●「麻辣豚骨ラーメン」について

一番軒の冬季限定商品として、「麻辣豚骨ラーメン」を2026年1月6日（火）より期間限定で販売いたします。

花椒（ホアジャオ）の痺れる辛さと唐辛子の鋭い刺激を効かせた麻辣の風味を、一番軒自慢の濃厚豚骨スープに掛け合わせた、寒い季節にこそ味わっていただきたい一杯です。

【商品の3つの魅力】

１. 痺れと辛さの立体的なバランス

花椒の爽やかな痺れと唐辛子のシャープな辛さを絶妙な配合で設計。単なる激辛ではなく、辛さの奥に広がる香りと旨みを楽しめる“麻辣らしさ”を追求しました。

２. 濃厚豚骨スープとの融合

一番軒伝統の超高火力で炊き上げた濃厚豚骨スープが、麻辣スパイスの刺激を包み込み、コク深くもキレのある味わいを実現。辛さの中にもしっかりとした豚骨の旨みを感じられます。

３. 選べる辛さと冬に嬉しい満足感

辛さは複数段階から選択可能。刺激を楽しみたい方から、じっくり旨みを味わいたい方まで、幅広いお客様にお楽しみいただけます。身体の芯から温まる、冬にぴったりの季節限定ラーメンです。

麻辣豚骨ラーメン 贅沢盛り：1,255円（税込1,380円）

●麻辣豚骨ラーメン 贅沢盛り

1,255円（税別）／1,380円（税込）

●麻辣豚骨ラーメン チャーシュー乗せ

1,164円（税別）／1,280円（税込）

●麻辣豚骨ラーメン 味玉

1,055円（税別）／1,160円（税込）

●麻辣豚骨ラーメン 基本

891円（税別）／980円（税込）

●麻辣豚骨ラーメン 海苔・玉子

800円（税別）／880円（税込）

●販売概要

販売期間：2026年1月6日（火）～3月末（予定）※販売開始時期は店舗によって異なります。

販売店舗：「一番軒」各店（一部店舗を除く）

●販売店舗一覧

【愛知県】

総本家 / 大名古屋ビルヂング店 / 則武新町店 / 金山駅南口店 / 栄住吉店 / 清須FC店 / アクロスプラザ扶桑FC店 / イーアス春日井FC店 / 豊田大林FC店 / 浄心FC店 / 今池FC店 / 小牧FC店 / 一宮三条FC店 / 藤が丘FC店 / 岡崎六名FC店 / 半田FC店

【岐阜県】

美濃加茂FC店 / 木曽FC店 / 可児FC店

【大阪府】

高槻FC店

【兵庫県】

三田FC店

※未実施店舗

東海富木島店 / 日比野FC店 / 岡崎六名店 / 一宮木曽川店

※販売内容は予告なく変更となる場合がございます。

●一番軒のこだわり

一番軒の豚骨ラーメンは、超高火力（4万5千キロカロリー）でじっくりと炊き上げることで、脂の粒子がきめ細かく混ざり合い、濃厚かつ深みのある旨味を引き出した極上のスープが特徴です。また、数種類の小麦粉を独自の配合比率で組み合わせた特製麺が、スープと絶妙に絡み合い、一口ごとに至福の味わいを提供します。

●一番軒とは

「一番軒」は、創業者・三木規翔が21歳から9年間、ラーメン修行に励み、30歳で13坪15席のーメン店を開業したことから始まりました。納得できないスープの日は営業しないという徹底したこだわりが話題となるも、さらなる味の探求のために九州博多で1年半の無給修行を敢行。その後、満を持して再開した店舗は、至高の一杯と本気の接客で連日満席に。週末には全国からラーメンファンが訪れる名店となりました。今では名古屋を中心に全国へと展開し、多くのファンに愛されるブランドへと成長しました。

●麻辣豚骨ラーメンを販売するにあたり 三木代表からの一言

一番軒では、最後まで旨い一杯を追求し続ける中で、豚骨ラーメンの可能性を常に広げてきました。

今回の「麻辣豚骨ラーメン」は、最も濃厚な豚骨スープをベースに、花椒の痺れや唐辛子の辛さを効かせながらも、旨みをしっかりと感じられるよう何度も試作を重ねて完成させた一杯です。

寒い季節だからこそ、ぜひ身体の芯から温まる味わいを多くのお客様に体験していただきたいと思っています。

一番軒 総大将 三木規翔

●会社情報

株式会社ベスト・モア

公式サイト：https://www.bestmore.jp/conpany

●SNS情報

TikTok：https://www.tiktok.com/@1ichibanken

Instagram：https://www.instagram.com/1ichibanken

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ベスト・モア

広報担当：末冨 孝幸

本件に関するお問い合わせは、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。