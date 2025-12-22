【Youth Now!若年層トレンド調査】Z世代のバレンタインは「義務」から「一極集中」へ高額チョコは減少、3,000～5,000円の“本命一点豪華”と日常延長ギフトが主流に

株式会社Reaplus

バレンタインといえば、「手作り」「交換」「義理チョコ」といった文化が定着していましたが、Z世代、とくに大学生世代においては、その価値観が大きく変化しています。

株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、

消費者の“今”を可視化する次世代型インサイトマーケティングサービス 「Youth Now!」 を通じて、

Z世代女子を対象に 「バレンタインにおける消費行動とトレンド」に関する定性調査を実施しました。



本調査では、Z世代のバレンタインが

「みんなに配るイベント」から「本命に集中するイベント」へ移行している実態と、

それに伴う消費金額・商品選択・SNS行動の変化が明らかになりました。

■調査概要

調査名 ：【Youth Now! 定性調査】Z世代のバレンタイン消費行動とトレンドインサイト

実施主体：株式会社Reaplus [リアプラス]

調査手法：オフライングループディスカッション

調査時間：約45分

調査期間：2025年12月

参加者 ：女子大学生 3名

調査内容（一部）

・中高生から大学生にかけてのバレンタイン行動の変化

・バレンタイン準備時のモチベーション（義務感／楽しさ）

・「映え」意識とSNS投稿実態

・商品パッケージ・コスメ等の購買動機

■調査サマリー（一部抜粋）

Z世代女子のバレンタイン行動は「3タイプ」に分かれる

定性調査から、Z世代女子のバレンタイン行動は大きく以下の3タイプに分類されました。

１. 義務イベント疲れ → 本命集中型

・中高生時代は義理チョコを大量に作っていた

・大学生になると義務感が強く、「正直めんどう」と感じていた

・現在は 彼氏・好きな人への“一点集中型” にシフト

・チョコ以外に、ホールケーキなど非チョコ系も選択肢に

２. イベント低関与・最低限型

・学校文化としての交換経験が少ない

・大学生では、ゼミなどで市販菓子を軽く交換する程度

・バレンタインへのモチベーションは低め

３. 交換文化型 → 簡略化型

・小中学生では手作り文化を経験

・大学生では「もらったら市販で返す」など簡略化

・文化は残るが、熱量は下がっている

※本リリースでは一部の結果のみを抜粋しています。

全設問の結果、詳細データなどを含む完全版レポートは、以下からお問い合わせいただくことで資料請求が可能です。Youth Now! では、マーケティング無料相談を実施中ですので、ぜひ併せてお気軽にお問い合わせくださいませ。

資料請求 ：https://www.youthnow.jp/report/valentine-survey-2025

■資料例

資料DL :https://www.youthnow.jp/report/valentine-survey-2025

本調査では、Z世代女子のバレンタイン行動は大きくこの3タイプに分類できた

パッケージ＝商品価値を底上げする「体験設計」としての役割

■企業・ブランドへの示唆例

バレンタインは「売る日」ではなく「知ってもらう日」



若年層向けのバレンタイン施策では、

・高額商品で売上を狙いに行かない

・日常商品を“季節文脈”で再定義する

・パッケージ・コピーで「今だけ感」を演出する

といった設計が求められます。



特に比喩・五感を使ったコピー（例：「溶けたチョコを唇にのせたみたいな色」）

は、商品企画コストを抑えつつ、既存商品をバレンタイン向けに転用できる即効性の高い手法です。

■Reaplus(リアプラス)による若年層に特化した課題解決サポート



Z世代の行動や価値観は、単にトレンドとして観測するだけでなく、 “なぜそれが生まれ、どう広がるのか”を構造的に捉えることが重要です。Reaplus（リアプラス）では、YouthNow!を活用した若年層に特化した独自のリサーチと、SNS・コンテンツを起点としたマーケティング設計の両面から、企業の課題に合わせたソリューションを提供しています。

■提供サービス（SERVICES）

１. アンケート調査

【数で見抜く、購買行動のリアル】

商品の利用シーンや購買行動を数値化し、若年層の意思決定パターンを可視化。ターゲット設計や販促戦略の"根拠データ"を提供します。

２. インフルエンサーインタビュー

【発信者視点から、トレンドの芽を探る】

フォロワー数万～数十万規模のインフルエンサーにヒアリング。

流行の「作り手」から、共感を生む要因を分析します。

３. グループインタビュー

【共感の瞬間を、言葉で捉える】

若年層4～8名による座談会形式で、定量調査では見えない感情のトーンを可視化。

会話の中から"本音"や"無意識のニーズ"を抽出します。

４. ギフティング調査

【体験が購買意欲にどう影響するかを測る】

商品やサービスを若年層に提供し、SNS発信と同時に購買意向の変化を可視化。

使用前とは異なる、手に届いた後のリアルな声を発見できます。

５. ワンストップ施策提案

【データを施策に変えるまで、ワンチームで】

調査結果を分析し、マーケティングや広告施策へ落とし込み。

インサイトを軸に、実行可能なプランを設計します。

６. トレンド調査資料

【若年層の“今”を定点観測】

業種横断で若年層のトレンドをまとめたレポートを定期配信。

社内資料や次期企画立案のインプットとして活用できます。

■想定活用シーン

- 若年層向け新商品の開発・リブランディング支援- SNS・インフルエンサー施策の方向性検証- 若者市場向けキャンペーン設計・効果分析- 若年層トレンドレポート／カスタム調査 etc.

「若年層・Z世代の獲得に課題を感じており、ターゲットに有効にアプローチしたい」

「Z世代ユーザーにも“共感されるブランド体験”をつくりたい」

「今回のような調査を自社の商品開発やマーケティングに生かしたい」



上記課題を抱える企業・ブランド様は、マーケティング無料相談実施中ですので、ぜひお気軽にご相談ください！

▶︎お問い合わせ先はこちら

https://youthnow.jp

■会社概要

お問い合わせ :https://youthnow.jp

社名 ：株式会社Reaplus（リアプラス）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208

代表者 ：代表取締役 松元 詞音

設立年月：2023年7月20日

事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 /

タレント支援事業 /キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業

HP ：https://reaplus.jp/

note ：https://note.com/reaplus_