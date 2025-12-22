手荷物預かりサービスBounce、JR Passと連携しインバウンド旅行をサポート

Bounce Japan 合同会社手荷物預かりサービス「Bounce」、JR Passと連携しインバウンド旅行をサポート

世界4,000都市・35,000拠点以上で展開し、日本国内でも650都市・5,000拠点以上に広がる手荷物預かりサービス「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、このたび日本を代表する旅行サービス「JR Pass」との提携を開始しました。

本提携により、日本を訪れるインバウンド旅行者はJR Passの利用を通じて、Bounce(https://ja.bounce.com/)の荷物預かりサービスをより簡単に認知・利用できるようになります。

提携の背景と目的

訪日外国人観光客の急増により、日本各地の主要観光地や交通機関では、スーツケースなどの大型荷物を持ち歩くことによる混雑や移動ストレスが課題となっています。Bounce(https://ja.bounce.com/)は、こうした課題を解決するため、全国のカフェ・ホテル・商業施設などと連携し、柔軟な荷物預かりネットワークを展開してきました。今回のJR Passとの提携により、旅行者は「荷物を預けて、手ぶらで日本各地を楽しむ」という新しい旅のスタイルを実現できます。さらに、Bounce(https://ja.bounce.com/)が新たに開始した荷物配送サービスにより、観光中は都市内で手軽に荷物を預けられるだけでなく、新幹線での長距離移動時も手ぶらで快適に移動できるようになります。

提携のポイント

JR Pass利用者への案内強化

日本を訪れる旅行者がJR Passの公式プラットフォーム上でBounce(https://ja.bounce.com/)の手荷物預かりサービスを認知・利用可能な上、お得なクーポンの提供。

多言語対応（全11言語）

英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語など11言語に対応し、世界中の旅行者がスムーズに利用可能。

手ぶら新幹線の実現へ

東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/tokyo-station)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka/osaka-station)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)・名古屋(https://ja.bounce.com/luggage-storage/nagoya)・福岡(https://ja.bounce.com/luggage-storage/fukuoka)など主要都市で展開するBounce(https://ja.bounce.com/)のネットワークを活かし、観光と移動のストレスを軽減。

観光インフラの改善と地域共存：

荷物による混雑を軽減し、公共交通機関や観光地の環境を守ることで、訪日旅行者と地域社会の共存を支援。

JR PASS公式ページ：https://www.jrpass.com/

CEOコメント（Bounce創業者 / CEO Cody Candee）

「このたび、日本を代表する交通事業者であるJRと連携し、旅行者の皆さまにより快適で負担のない移動体験を提供できることを、大変嬉しく思います。JRは長年にわたり、日本国内外の旅行者から深い信頼を得てきた存在であり、そのネットワークとともに『手ぶらで楽しむ旅』を広げられることは、私たちにとっても大きな意義があります。今回の連携により、訪日旅行者は新幹線での移動や東京・大阪・京都など各地での観光を、荷物に煩わされることなく、より自由に楽しむことができるようになります。旅行者にとっての利便性を高めるだけでなく、交通混雑の緩和や地域社会への負担軽減にもつながる、持続可能な観光の実現を目指しています。今後もJR Passの皆さまと協力し、日本の旅行インフラをより良いものへと進化させ、すべての旅行者にとってストレスのない、心から楽しめる日本の旅を実現してまいります。」

Bounceについて

「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、旅行中や外出先で荷物を一時的に預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ、世界最大級※の手荷物預かりプラットフォームです。

2019年に米国サンフランシスコで創業し、現在では北米・ヨーロッパ・アジア・オセアニアを中心に、世界4,000以上の都市・35,000拠点で展開。日本国内では東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/tokyo-station)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka/osaka-station)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)・名古屋(https://ja.bounce.com/luggage-storage/nagoya)・福岡(https://ja.bounce.com/luggage-storage/fukuoka)など、全国650都市・5,000拠点以上でサービスを提供しています。すべての予約はスマートフォンからキャッシュレスで完結し、1予約あたり最大100万円まで補償付きの安心設計となっています。

公式サイト：https://ja.bounce.com/



【会社概要】

会社名：Bounce Japan 合同会社

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階

設立：2019年

お問い合わせ先：press-jp@bounce.com

※「世界最大」の表現は、当社が2025年7月時点で実施した独自調査に基づきます。

【調査対象】国内外の主要な手荷物預かり事業者

【比較項目】拠点数・展開都市数・展開国数

【調査方法】各社の公開情報に基づいた自社調査（2025年7月実施）