【広島初進出】SMART GOLF、広島の魂「赤」を纏い12月21日(日)鷹野橋に上陸

株式会社ＳＭＡＲＴ ＧＯＬＦ店舗外観

ITを活用した定額制・完全会員制インドアゴルフ練習場「SMART GOLF（スマートゴルフ）」を運営し、インドアゴルフ業界トップクラスの施設数を誇る株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀 優人）は、2025年12月21日（日）、中国地方初となる店舗「SMART GOLF 鷹野橋交差点前店」を広島県広島市にグランドオープンいたしました。

本店舗の最大の特徴は、SMART GOLFのブランドカラーである「ネイビー（濃紺）」ではなく、広島の街を象徴する「赤色」を基調とした外装デザインです。さらに、最新のAI技術を活用した「打球診断」と「レッスン動画レコメンド」機能を搭載し、広島のゴルファーの皆さまの「最短距離の上達」をサポートいたします。

なぜ、「ネイビー」ではなく「赤」なのか？

SMART GOLFはこれまで首都圏を中心に約160店舗を展開し、24時間365日いつでも完全個室でゴルフに没頭できる環境を提供してまいりました。

私たちが次なる挑戦の地として選んだのは、ゴルフへの熱量が高く、スポーツを愛する文化が根付く街、広島です。

通常、多店舗展開を行う企業にとって、ブランドカラーの変更は統一性を損なうため、異例のことです。しかし私たちは、自社のブランドルールよりも「地域への敬意」を優先しました。あえてブランドカラーを変更し、「赤」を採用したこの店舗には、単なる進出ではなく「広島の皆様の一員として迎え入れていただきたい」という、私たちの真摯な想いが込められています。

SMART GOLF 鷹野橋交差点前店 3つの特徴

1. 広島の街に調和した「赤」デザイン

鷹野橋交差点という視認性の高い立地において、街の景観との調和を意識しつつ、ゴルファーの向上心を刺激する赤いファサードを採用しました。一歩足を踏み入れれば、そこには周囲の喧騒を忘れさせ、集中力を高めるプライベート空間が広がっています。

打席内の様子2. AIが「処方箋」を出す。打球診断×動画レコメンド

最新鋭のシミュレーターが打球の軌道やスピン量を計測し、独自の「AI診断機能」があなたのスイングの課題を可視化します。

さらに、診断結果に基づいて「今、あなたに必要なレッスン動画」をAIが自動でレコメンド。

「なぜスライスするのか？」「どうすれば飛距離が伸びるのか？」AIが導き出す客観的なデータと解決策により、独学でも迷うことなく、効率的にスコアアップを目指せます。

SMART GOLF独自開発の「打球診断機能」。1ショットごとに8項目の数値を評価し、改善するためのレッスン動画をレコメンドする。3. 24時間365日、手ぶらで「朝練」も「仕事帰り」も

全打席に無料のレンタルクラブを配備しているため、道具を持たずに来店可能。予約はスマホ一つで完結し、ライフスタイルに合わせて好きな時間に練習ができます。セキュリティも万全のため、女性おひとりでのご利用や早朝・深夜の「コソ練」も安心です。

店舗概要

店舗名： SMART GOLF 鷹野橋交差点前店

オープン日： 2025年12月21日（日）

所在地： 広島県広島市中区大手町5-7-2 ビアビアンカマツヲ1Ｆ

アクセス： 広島電鉄宇品線「鷹野橋」駅徒歩1分

営業時間： 24時間365日

店舗HP： https://sma-gol.com/shop/takanobashi/

今後の展開

今回の広島進出における「赤」の採用は、私たちが地域ごとの文化や想いと真摯に向き合う姿勢の表れです。 今後も、全国のゴルファーの皆様に「自分たちのための練習場」だと感じていただけるよう、その街に愛される店舗づくりと、圧倒的な利便性の提供に尽力してまいります。

■株式会社SMART GOLFについて

SMART GOLFは、定額制・完全会員制・通い放題のインドアゴルフ練習場です。1都3県を中心に約160店舗を展開し（2025年12月時点）、24時間365日利用可能（一部店舗除く）で、貸クラブやセキュリティも完備。初心者からプロまで安心してご利用いただけ、マンツーマンレッスンも提供しています。

【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名：株式会社SMART GOLF

代表者：代表取締役 高須賀 優人

所在地：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容：インドアゴルフ練習場運営業

URL：https://sma-gol.com/

お問い合わせ：pr@gjb.co.jp