「くらしと生協」、普段使いしながら“もしも”に備える 「日常×防災・防犯」特集ページを12月22日から公開

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井 ちとせ）の通販部門「くらしと生協」は、2025年12月22日から、新たに日常生活でも活用できる防災・防犯グッズを集めた特集ページを公開します。

URL：https://www.e-kurashi.coop/shop/list/index.html?cc=400220

近年、自然災害の頻発や防犯意識の高まりを受け、家庭での備えが急務となっています。一方で、組合員からは「防災グッズを買ったものの、いざという時どこに置いたか分からない」 「収納スペースがなく、備蓄が増やせない」といった悩みの声が寄せられ、増加傾向にあります。年末年始は災害・防犯への備えを見直すタイミングとして適しているため、「くらしと生協」では「防災・防犯グッズとしても活用している」とレビューにアイデアが寄せられた商品を、普段使いしながら“いざという時に役に立つ商品”として新たに特集することで、組合員の安全・安心なくらしを支える提案をしてまいります。

【暖房・睡眠】停電時でも電源不要で暖かく

遠赤外線でぽかぽか あったかグラフェン 着る毛布(https://www.e-kurashi.coop/shop/list/item/index.html?mn=52808404)

価格 5,489円（税込）

クッションにもなり、熱伝導性や遠赤外線効果などを併せ持つグラフェン使用で、暖房が使えないときでも、ぬくもりを逃がしません。

クッションにもなる羽毛寝袋（ＨＯ）(https://www.e-kurashi.coop/shop/list/item/index.html?mn=23488704)

価格 12,089～21,978円（税込）

洗える、あったか羽毛。非常時もふだん使いもできます。

【安全・防犯】地震による怪我防止や侵入対策

防犯砂利(https://www.e-kurashi.coop/shop/list/item/index.html?mn=49039104)

価格 4,378～8,250円（税込）

まくだけで防草だけでなく防犯に。踏むと大きな音が出ます。

割れないセーフティミラー（縦横使える仕様）(https://www.e-kurashi.coop/shop/list/item/index.html?mn=28358801)

価格 18,260～62,370円（税込）

割れない、破片が飛び散らない軽量ミラーで安心感があります。

【食・調理】カセットコンロを日常の食卓に

イワタニカセットコンロ ビストロの達人プラス(https://www.e-kurashi.coop/shop/list/item/index.html?mn=52629201)

価格 12,804円（税込）

ホットプレート×グリル鍋 普段使いできて災害用にも。圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置付き。

「くらしと生協」では、組合員の声を商品企画に反映し、信頼される商品作りを目指しています。今後も、毎日のくらしを工夫し、アップデートできる商品を提案してまいります。

「くらしと生協」サイト：https://www.e-kurashi.coop

「くらしと生協」公式YouTubeチャンネル：その他の商品も動画で紹介しています。

https://www.youtube.com/channel/UC0I0bnK1hHr1Y27USJX0UeQ