電気・ガスの“知りたい”が見つかる新メディア『エネマルシェ』本格運用開始。料金比較から節約術まで、家計の負担軽減をサポート

通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太／本社：福井県福井市）は、電気・ガスの料金比較や日々の節約術など、エネルギーに関する役立つ情報を発信するWebメディア『エネマルシェ（https://column.hikari-n.jp/）』を本格運用を開始いたしました。昨今の光熱費高騰を受け、各家庭に最適な電力会社の選び方や、エアコン・家電の効率的な使い方など、専門的な知識をわかりやすく解説し、家計の負担軽減をサポートします。

■コンセプト：電気とガスの「ちょっと気になる」を解決する

『エネマルシェ』は、生活に欠かせない「電気・ガス」に関する情報を、専門知識がない方にも分かりやすくお届けするWebメディアです。

「エネマルシェ（Energy Marche）」という名前には、市場（マルシェ）で新鮮な食材を選ぶように、自分にぴったりのエネルギー（電気・ガス）会社や節約方法を楽しく、賢く選んでいただきたいという想いを込めました。家計防衛に役立つ実践的なノウハウで、豊かな暮らしをサポートします。

■サイト公開の背景

昨今、燃料費調整額の高騰や再エネ賦課金の影響により、家庭の光熱費負担は増加傾向にあります。電力・ガスの自由化により多くの選択肢が生まれましたが、一方で「プランが複雑で比較が難しい」「自分に合う会社が分からない」「ネット上の節約術は本当なのか」といった戸惑いの声も多く聞かれます。

そこで当社は、生活者が正しい知識を持って最適なサービスを選べるよう、中立的で分かりやすい情報を提供するプラットフォームとして『エネマルシェ』を立ち上げました。

■主なコンテンツ

1. 地域別・電力/ガス会社のおすすめ比較

関東、関西、中部などエリアごとに、主要な新電力・ガス会社を徹底比較。「料金の安さ」「特典・ポイント」「解約金の有無」など、ユーザーが重視するポイントを整理し、失敗しない選び方を解説しています。



2. 根拠に基づいた「本当の節約術」を検証

「エアコンは24時間つけっぱなしが得？」「サーキュレーターの併用効果は？」など、巷で噂される節約術を数値や理論に基づいて検証。精神論ではない、実効性のある節約テクニックを発信します。



3. トラブル防止・リテラシー向上

「検針票を見せてはいけない理由」など、電力契約にまつわるトラブルや詐欺被害を防ぐための知識も啓蒙。安心してインフラサービスを利用するための「守りの知識」も提供します。

■今後の展望

今後は、季節ごとの光熱費変動に合わせた対策記事や、最新のキャンペーン情報の更新頻度を高めてまいります。また、実際に乗り換えを行ったユーザーの体験談なども拡充し、「自分に合ったサービス選び」が直感的にできる、生活インフラの総合情報サイトを目指します。

■サイト概要

株式会社 ALL CONNECT（オールコネクト）

