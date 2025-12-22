冬の風物詩・コミックマーケット50周年を祝し、オリジナルグッズをパワーアップ！『カフェ・ベローチェ 有明店』にて、“猫あるある”がテーマのキーホルダーや初の商品化となるアパレルグッズを2日間限定で発売

C-United株式会社

C-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成 勇樹）は、2025年12月30日（火）・31日（水）に開催されるコミックマーケット（以下、コミケ）107にあわせ、『カフェ・ベローチェ 有明店』にて、オリジナルグッズや限定セットメニューを2日間限定で販売いたします。

・『カフェ・ベローチェ』とコミックマーケット

イタリア語で「迅速」を意味する「ベローチェ」。毎日を忙しく過ごす方々に、大切な時間に少しでもくつろいでいだき「気づいたら、いつもここ。」と思っていただけるブランドを目指しています。多くのお客様がご来店されるコミケ開催時も「コミケに来たらいつもここ」と思っていただけるよう、有明店では2023年からオリジナルグッズの販売を開始しています。

・コミケ50周年を全力で盛り上げる！昨年よりオリジナルグッズのラインナップを強化

今年新発売のオリジナルグッズは、コミケ50周年を記念し、前回よりラインアップを拡充して「黒ねこアクスタキーホルダー」「黒ねこ缶バッジ」「黒ねこマフラータオル」「黒ねこパーカー」「黒ねこキャップ」「黒ねこTシャツ」「黒ねこお楽しみ袋」の全7種を展開いたします。

「黒ねこアクスタキーホルダー」は、猫好きなら思わず共感する“猫あるある”をテーマに、狭い場所に入り込もうとする習性をコミカルに表現したアイテムです。特に、紙袋に入って破れてしまう姿、アイスグラスに飛び込みコーヒーになりきる姿など、クスッと笑えるデザインがポイントです。

「黒ねこ缶バッジ」は、冬らしいマットな質感とあたたかみのある風合いのアイテムです。アクスタキーホルダー・缶バッジともに“当たり”が出た方には、限定アイテムと交換いただけます。

・初の商品化！ マフラータオル、パーカー、キャップの3種が登場！

「黒ねこマフラータオル」と「黒ねこパーカー」には、コミケの雰囲気に合わせて“漫画風デザイン”を採用しました。マフラータオルは、お祝いのケーキをせっせと作る黒ねこをあしらい、色鮮やかで華やかな印象に。一方でパーカーは、シンプルなデザインをベースに、胸中央へ黒ねこアートをさりげなく添えています。

また、「黒ねこキャップ」は、2024年のコミケでスタッフ専用帽子として使用した際に、多くのお客様から商品化を望む声をいただき、このたび正式に発売が決定しました。日常使いしやすいよう、アースカラーのベージュを採用し、サイドにワンポイントでロゴをあしらっています。

・「猫好きにはたまらん」とSNSで話題のグッズと、コミケ限定グッズが入った「お楽しみ袋」も登場

「黒ねこお楽しみ袋」は、美濃焼のマグカップと小皿、シリコンマグカバー、さらにコミケ限定缶バッジ、クリアファイルを、コーデュロイ素材のバッグに詰め合わせた特別なセットです。

テーマは「冬のカフェタイム」で、日常使いしやすく『カフェ・ベローチェ』と黒ねこの世界観を感じられるアイテムに仕上げました。中でも、美濃焼のマグカップは、黒ねこが森を探検する姿をあしらったデザインが特徴です。美濃焼特有の液だれや凹凸の表情は、ひとつひとつ異なり、磁器ならではの風合いと世界にひとつだけの個性をお楽しみいただけます。

＜オリジナルグッズ 詳細＞

※価格は全て税込みです。

１. 黒ねこアクスタキーホルダーランダム5種・シークレット1種

（5.5cm以内 ボールチェーン付き）5種 1回500円

２.黒ねこ缶バッジランダム8種（5.7cm）・シークレット1種 缶バッジ（15cm）

1回300円 ※缶バッジ・アクスタキーホルダーはカプセルトイにてご購入いただけます。

３. 黒ねこマフラータオル 2,800円（横約110cm×縦約21cm）

４. 黒ねこパーカー（L・XLサイズ）5,800円

５. 黒ねこキャップ 2,500円

６. 黒ねこTシャツ（M・L・XLサイズ）3,000円

７. 黒ねこお楽しみ袋 4,500円

・ 黒ねこコーデュロイバック（幅約24cm×奥行約12cm×高さ約28cm 持ち手の長さ約65cm）

※スモーキーブルー・キャラメルブラウンの2種類からお選びいただけます。

・美濃焼 黒ねこマグカップ（幅約9cm×高さ約7.5cm）

・美濃焼 黒ねこ小皿（幅約13cm×高さ約3cm）

・黒ねこシリコンマグカバー（幅約11cm×高さ約3.5cm）

・コミケ限定缶バッジ（直径7.6cm）

・クリアファイル（A4サイズ）

・黒ねこが映り込む！？まるで自撮り風カードがもらえる、お得なコミケ限定セットも販売

フードまたはスイーツにドリンク、さらに”コミケ限定クリアカード”が付いた、全7種の限定セットメニューを販売します。クリアカードは中央が透明になっており、お好きな景色にかざすと、自撮りをしている黒ねこが映り込む仕様です。風景はもちろん、“推しぬい”などにかざしてお楽しみください。

＜セットメニュー 詳細＞

・価格 ：1,000～1,300円

・セット内容：オリジナルビーフカレーセット、プレーンセット、濃厚 チェダーセット

王道ナポリタンセット、濃厚ポルチーニクリームセット、

ベイクドチーズケーキ～北海道産チーズ使用～セット、チョコレートケーキセット

※プレーンセットは、「焼きたてドッグ プレーン」のセット、

「濃厚 チェダーセット」は、「焼きたてドッグ 濃厚チェダー」のセットとなります。

※王道ナポリタンセット、濃厚ポルチーニクリームセットはAM11時以降の販売となります。

※セットドリンクはLサイズのブレンドコーヒー・アメリカンコーヒー・アイスコーヒー、

アイスティー（ストレート／レモン）の中からお選びいただけます。

【参考情報】

「カフェ・ベローチェ 有明店」では、多くのお客様をできる限りお待たせしないよう、1999年よりコミックマーケット開催に合わせた特別対応を実施しています。その取り組みの一つとして、全国から精鋭スタッフを招集し、通常の約6倍の人員体制で運営しています。また、スタッフ同士の連携を迅速に行うため、独自の“ハンドサイン”を用いたコミュニケーションを導入し、混雑緩和につなげています。

結果、2024年冬のコミックマーケットでは、12月29日のピークタイム（13～14時）において、1組あたりの会計から商品提供までの所要時間は平均約15秒と、スピーディーなご案内を実現しました。

・カフェ・ベローチェ 有明店 詳細

住所 ：〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26有明フロンティアビル1F

営業時間 ：7:00～20:00（土日祝7:00～19:00）

※12月30日（火）、12月31日（水）は、20：00まで営業いたします。

アクセス ：東京ビッグサイト駅 北口 徒歩1分

店舗情報 ：https://c-united.co.jp/store/detail/000265/

・黒ねこについて

『カフェ・ベローチェ』の前身である「珈琲館シャノアール」の「シャノアール」は、フランス語で黒ねこ（CHATNOIR）を意味することから黒ねこのシンボルが生まれました。いまもなお『カフェ・ベローチェ』のブランドロゴとして、引き継がれ愛されています。

以上

【カフェ・ベローチェについて】

1986 年 11 月 1 日に、セルフサービス型（*1）のコーヒーショップとして、代々木に第 1 号店をオープンしました。現在全国に、約160店舗を展開しています。“気づいたら、いつもここ。”をコンセプトに掲げ、移動中に気軽に立ち寄るといい場所、生活の一部のような場所である「ファーストプレイス」を目指し、スピーディーな商品提供と丁寧な接客を大切

にしています。

*１ お客様がレジで注文を行い、ご自身で頼んだ物を受け取って席まで運ぶスタイルのこと

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

カフェ・ベローチェ公式オンラインストア：https://www.onlinestore-c-united.com/

カフェ・ベローチェ公式サイト : https://c-united.co.jp/veloce/