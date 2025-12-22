カウンターワークスが「ポップアップストア人気スペースランキング2025」を発表

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都港区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）は、運営するポップアップストアの出店支援プラットフォーム「SHOPCOUNTER（ショップカウンター）」で取り扱う累計約2万7,000スペースの中から、2025年に出店場所として人気だったスペースを“エリア別”にランキングしたものを発表いたします。なお、本ランキングは「ショップカウンター」内での2025年1月から11月末日までのアクセス数や成約数などを基に算出しています。




【東京編】


1位

スペース名：「くるる」イベントスペース（北区画）


エリア：東京都府中市


広さ:10.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/U555xV






2位

スペース名：「光が丘IMA」エスカレーター脇のイベントスペース


エリア：東京都練馬区


広さ:6.5平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/2619cW






3位

スペース名：「トピレックプラザ」屋外イベントスペース


エリア：東京都江東区


広さ：15.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/cHemMx





【北海道編】


1位

スペース名：「ル・トロワ」イベントスペース


エリア：札幌市中央区


広さ：99.26平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/bZLJYa






2位

スペース名：「JR旭川駅」駅構内のイベントスペース


エリア：北海道旭川市


広さ：56.56平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/c09b3D






3位

スペース名：「BiVi新さっぽろ」屋外スペース


エリア：札幌市厚別区


広さ：9.91平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/XJFZ3Z





【大阪編】


1位

スペース名：「フェスティバルタワー」1F内廊下スペース


エリア：大阪市北区


広さ：34.47平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/nwBEcf






2位

スペース名：「京橋駅」改札外コンコースイベントスペース


エリア：大阪市城東区


広さ：12.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/dSmlG1






3位

スペース名：「毎日インテシオ」2階出入口付近イベントスペース


エリア：大阪市北区


広さ：5.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/jXWTfe





【京都編】


1位

スペース名：「三条駅」改札外連絡通路のイベントスペース


エリア：京都市東山区


広さ：6.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/yCEyY4






2位

スペース名：「イオンモール高の原」2F 平安コートイベントスペース
エリア：木津川市相楽台


広さ：133.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/yIzgY1






3位

スペース名：「丹波橋駅」改札外コンコースのイベントスペース


エリア：京都市伏見区


広さ：6.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/DYSEGZ





【兵庫編】


1位

スペース名：「三宮さんプラザ」1Fレンタルスペース


エリア：神戸市中央区


広さ：22.1平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/ZANqJ7






2位

スペース名：「つかしん」イベントスペース


エリア：尼崎市塚口本町


広さ：3.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/WlIVNK






3位

スペース名：「フレッシュコア」スーパーの商店街側の空き区画スペース


エリア：尼崎市潮江


広さ：20.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/263rOs





【広島編】


1位

スペース名：「ゆめテラス祇園」3Fエスカレーター横スペース


エリア：広島市安佐南区


広さ：8.37平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/8m2Gkg






2位

スペース名：「ユアーズアクロスプラザ高陽店」風除室スペース
エリア：広島市安佐北区


広さ：15.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/qGYjxN






3位

スペース名：「ユアーズ瀬野川店」店内プロモーションスペース


エリア：広島市安芸区


広さ：10.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/VYU74K





【福岡編】


1位

スペース名：「BRANCH 博多パピヨンガーデン」イベントスペース


エリア：福岡市博多区


広さ：6.61平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/xwS9Hz






2位

スペース名：「フェリスタウン城野」屋内スペース
エリア：北九州市小倉南区


広さ：8.0平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/h3ycg3






3位

スペース名：「リバーウォーク北九州」B1イベントスペース


エリア：北九州市小倉北区


広さ：5.1平方メートル


URL：https://shopcounter.jp/spaces/ZiWMjx






カウンターワークス CEO室・中原 祐一郎の解説コメント


今年のランキングを見ると、エリアを問わず「生活動線・交通動線の強い場所」が上位に並びました。



東京では府中の商業施設「くるる」のイベントスペース、大阪では「フェスティバルタワー」1F通路沿いや「京橋駅」改札外コンコース、京都でも駅ナカの連絡通路・コンコースがランクインしており、出店期間が限られる短期出店だからこそ、偶発的な接触機会を最大化できる立地が選ばれていることが分かります。



また、広島では食品スーパーの店内・風除室スペース、福岡ではNSCのイベントスペースが上位に入り、物販に限らずサンプリングや会員獲得など目的に応じた出店活用が広がっている点も特徴的です。



一方で、イオンモール高の原（133平方メートル ）やル・トロワ（約99平方メートル ）のような大型スペースも支持され、体験型の企画や在庫量を確保した販売など、「小さく試す」出店と「しっかり魅せる」出店のニーズが二極化していることがうかがえます。



ショップカウンターは累計約27,000スペース、約82,000テナントの利用実績をもとに、スペース情報の見える化や条件検索の改善、出店準備の効率化支援をさらに強化し、挑戦のスピードを上げるインフラとして機能進化を続けています。本ランキングも出店先選定の“勘”をデータで補う指標としてご活用いただけると幸いです。



ショップカウンターの累計取扱いスペース数の推移


＜調査概要＞


調査方法：「ショップカウンター」サイト内でのアクセス数や成約数などを基に算出


対象エリア：北海道、東京、大阪、京都、兵庫、広島、福岡


対象スペース：ショッピングモール、ショッピングセンター、アウトレットモール、百貨店、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターなどの商業施設のほか、オフィスビルや駅スペースも含む


調査対象期間：2025年1月1日から2025年11月30日




■ショップカウンターについて


「ショップカウンター」は、ポップアップストア・催事・展示会などの出店／出展場所の予約がオンライン上でできるプラットフォームです。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店、商店街、駅ナカ、オフィスビル、撮影スタジオ、展示会場など様々な商業スペースの検索・予約が可能です。2025年9月末時点で約82,000のテナントにご利用いただき、その業種の幅はアパレル、雑貨、食、生活サービスなど多岐にわたります。


URL：https://shopcounter.jp



■ショップカウンター マガジンについて


ポップアップストア出店支援サービス「ショップカウンター」が、小売、テクノロジーをテーマとしたコンテンツを発信。 国内外のポップアップストアに関連する事例紹介やノウハウ、最新のテクノロジーや利用事例など、大きく変化する小売業界で事業に役立つ情報を提供しています。


URL：https://shopcounter.jp/magazine



■株式会社COUNTERWORKS（カウンターワークス）について


商号 ：株式会社COUNTERWORKS


所在地 ：東京都港区六本木1丁目8－7 MFPR六本木麻布台ビル9F


代表 ：代表取締役CEO　三瓶 直樹


事業内容 ：「ショップカウンター」「ショップカウンター エンタープライズ」の企画・開発・運営


資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）


URL ：https://counterworks.co.jp