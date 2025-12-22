HRBrain、データに基づく戦略的な人材配置を可能にする新機能「HRBrain 人材配置」を提供開始

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）はデータに基づく戦略的な人材配置と、多部門にわたる合意形成プロセスを効率化する新機能「HRBrain 人材配置」の提供を開始しました。

本機能は、配置判断の属人化や多部門との煩雑な調整といった課題を解決し、組織全体での最適配置を支援します。

開発背景

HRBrainは、人事評価や目標管理といった人事制度運用の過程で蓄積された人材データを戦略的人事に活用するため、プロダクトの機能拡充を進めてまいりました。

その中で、企業が共通して抱える課題として浮かび上がったのが、「配置判断の属人化」と「合意形成の非構造化」です。（※）特に複雑な組織体制を持つ企業では、経営層・人事部・事業部など複数の関係者の合意形成が求められるにも関わらず、その判断プロセスは非効率で、煩雑なものでした。

既存の「組織図シミュレーション」機能において、全社的な組織編成の検討に加え、現場の部門長やマネージャーによる日常的な人材配置やチーム編成の検討を可能にすべく、開発を進めてきました。



本機能は、現場の実務的な意思決定を尊重しながらも、企業全体の戦略的な人材配置を実現することを目指して開発されました。



※ 当社による顧客課題ヒアリング調査（2025年5月～9月）

機能概要

特徴1：データに基づいた戦略的配置を実現

- 目的ごとにプロジェクトを作成、プロジェクト内で異動対象となるメンバーを一括管理。部門別・配置案別にメンバーの配置状況を可視化・比較が可能。- 社員名簿と連携し、メンバーの等級や勤続年数、評価履歴、保有スキルなどの人材データを表示。- 属性ごとの人数構成比率や合計値など、部署ごとのバランスを加味した定量的な配置が可能。

特長２：ミス・漏れ・重複を防止し、業務効率化を支援

- 元の配置や複数の配置案と比較して、メンバーや部署の変更内容を自動で抽出。視覚的に確認でき、合意形成に必要な材料を自動で整理- ドラッグ＆ドロップ操作でメンバーを移動させ、組織構造や人員配置のシミュレーションを直感的かつ簡単に行える。

特長３：依頼・収集・出力の工数を削減

- 人事から各部門長への配置案の作成依頼と、その内容の収集、および統合プロセスをシステム内で完結。- 部門ごとに作成された配置案をボタン一つで統合。差分確認画面で発生した差分を一覧化で確認。

資料のお問い合わせはこちら

https://www.hrbrain.jp/talent-management/scene/placement

解決する課題

多くの企業において、人材配置の意思決定に必要な定性・定量情報が点在しているため、経営層・人事・部門長の間で共通認識を持ちにくいという課題があります。

さらに、配置案の作成・調整には複数の関係者が関わるため、部門間調整のたびに情報の整合性を保つのが困難になります。このプロセスをエクセルや紙、メールや口頭といった非統一的な手段で行うと、人的ミスや見落としによる再作業が発生し、業務効率の低下に繋がります。

企業規模が拡大するほど、「事業戦略に基づく配置」と「現場の希望配置」の両立が困難になります。「HRBrain 人材配置」は人材データの一元化と他部門との連携プロセスをシステム上で完結することで、納得感のある配置を効率的に行えるよう支援いたします。

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日



コーポレートサイト：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media

人的資本TIMES ：https://note.com/human_capital/