「Go」が提示年収3年連続1位に。paiza、「プログラミング言語に関する調査（2025年版）」の結果を発表

ITエンジニア向け転職・就職・学習プラットフォーム「paiza（パイザ）」を運営するpaiza株式会社（東京都港区、代表取締役社長/CEO 舘康人）は、paiza（https://paiza.jp）登録者のITエンジニア、プログラミング学習者を対象に「プログラミング言語に関する調査（2025年版）」を実施しました。

2025年、生成AIが開発現場に深く浸透し、コーディングの効率化が進む一方で、企業はより高度なスキルを強く求め始めています。本調査では、市場のリアルな「需給バランス」に注目し、生成AI時代のキャリアで「高年収」となり、「企業ニーズが高い」言語を定量的に明らかにします。

【調査サマリー】

1. 提示年収ランキングTOP10：「Go」が3年連続でトップ

2．企業ニーズランキング：実務で最も求められる言語はJavaScript

3．paizaのデータから読み解くプログラミング言語トレンド2025

4．「穴場言語」トレンド2025：2024年と順位変動せず1位Kotlin、2位Swift、3位Goという結果に

5．スキル習熟度の評価度合い：「スキル別内定率指数」ランキング 学生はRubyで周りに差をつけられる可能性

1. 提示年収ランキングTOP10：「Go」が3年連続でトップ

1位：Go 723万円、2位：TypeScript 714万円、3位：Ruby 689万円※「提示年収が高い言語ランキング」の調査方法：2024年、2025年に「paiza転職」に掲載した企業の求人票に記載された年収を言語別に集計し、記載年収の中央の値（年収600万円～800万円と記載されている場合は700万円）に基づき平均を算出。（調査対象の求人票数：2024年10,387件、2025年9,280件）

2025年の調査において、プログラミング言語別の平均年収ランキングでは、Goが3年連続で1位となりました。2位にはTypeScript、3位にはRubyが続いています。

Goが3年連続で1位を獲得したことは、その高い並行処理性能と安定性が、大規模なWebサービスやマイクロサービスのモダンインフラを構築する上で不可欠であるためと考えられます。

2．企業ニーズランキング：実務で最も求められる言語はJavaScript

1位：JavaScript 14.4％、2位：Java 13.9％、3位：PHP 11.0％※「転職で企業からニーズが高い言語ランキング」（言語別求人数比率）調査方法：2025年に「paiza転職」で掲載された求人票に占める各言語の割合を集計、言語別求人数比率に従いランキングを作成

1位JavaScript、2位Java、3位PHPという結果は、企業の既存システムや大規模サービスの維持・運用ニーズの高さを反映しています。

また、提示年収トップのGoがTOP10外にあることは「求人数は少ないが年収は高い」状態であり、Goのスキルを持つ人材がスペシャリストとして高く評価されていることの裏付けと言えます。

3．paizaのデータから読み解くプログラミング言語トレンド2025

人気言語ランキング（社会人編）※人気言語ランキング（社会人編）の調査方法：2021～2025年に社会人会員から提出された「paizaスキルチェック*」のうち、本調査ではランクが測定できるテストのみを抽出。その言語別に受験した受験数のランキングを算出人気言語ランキング（学生編）※人気言語ランキング（学生編）の調査方法：2021～2025年に学生会員から提出された「paizaスキルチェック*」のうち、本調査ではランクが測定できるテストのみを抽出。その言語別に受験した受験数のランキングを算出

PythonとJavaの「二強」体制の定着

人気言語ランキング社会人編の順位変動がなかったことは、市場における特定のプログラミング言語の需要が安定かつ盤石であることを示唆しています。

PythonはAI・機械学習、データサイエンス分野での圧倒的なデファクトスタンダードとなっています。業務効率化のためのスクリプトやWeb開発など、活用範囲の広さも継続的な人気の要因です。Javaは大規模システム開発や金融、エンタープライズ分野において長らく採用され続けています。信頼性と実績に基づいたBtoB領域での需要の高さが、社会人エンジニアからの安定した人気を支えています。

基礎学習言語の不動

学生編ランキングでもほぼ変動がなかったことは、大学や専門学校における情報科学・プログラミング教育の基礎カリキュラムが安定していることを反映しています。

4．「穴場言語」トレンド2025：2024年と順位変動せず1位Kotlin、2位Swift、3位Goという結果に

※「穴場言語ランキング」の調査方法：2025年に「paiza転職」に掲載された求人票数（言語別に集計）を、「paiza転職」経由での応募者数（経験言語別で集計）で割ったものを本調査では”スキル需要指数”として表記。（Kotlinの求人にKotlin経験者が応募した場合1件とカウントする。複数言語経験や複数求人への応募も重複カウントとする）

年収が高騰する背景には「企業ニーズは高いが、スキル保有者が少ない」という需給のギャップがあります。2025年の「穴場言語」は2024年と順位が変わらず1位Kotlin、2位Swift、3位Goという結果になりました。

Goが年収トップを独走しつつ「穴場言語」に挙がったことは、膨大なデータを扱うサービス開発（大規模なユーザー数を保有するサービスの開発）に関わる人材の不足を示しており、高い需給ギャップが継続していると考えられます。

5．スキル習熟度の評価度合い：「スキル別内定率指数」ランキング

（26卒編）1位Ruby、2位PHP、3位C#（社会人編）1位C＃、2位C＋＋、3位Java※「スキル別内定率指数」の調査方法：2025年に「paizaスキルチェック」を受験した人の内定率をプログラミング言語別に算出。「paizaラーニング」にて学生・社会人共に最も学習されているPythonを1としたときの比率を”スキル別内定率指数”として表記。（複数言語でのpaizaスキルチェックも重複カウントとする）※「paizaランクB以上の内定獲得指数」の調査方法：2025年に「paizaスキルチェック」を受験した人の内定率をプログラミング言語別に算出し、paizaスキルチェックで取得したpaizaランクのB以上の内定率をC以下の内定率で除した数値を”paizaランクB以上の内定獲得指数”として表記。



経験プログラミング言語別の内定率を集計し比較した結果、新卒はRuby、社会人はC＃がトップとなりました。

さらに、経験プログラミング言語別にpaizaランク（プログラミングスキル習熟度）をかけ合わせることで、スキルレベルが内定率に与える影響を分析しました。

新卒の内定率においては、特にRubyがpaizaランクB以上(※)の内定獲得指数が非常に高くスキルの習熟度が内定獲得に直結することが示されました。

また、Rubyを習得している学生の平均学習言語数を調査すると2.88という結果がでており、Ruby以外の言語を習得している傾向が高いことがわかりました。つまり、”プログラミングポテンシャル”が高いことを評価され内定率が上がっていることも要因のひとつと推測されます。

一方、社会人ではC＃、C＋＋、Javaが上位に上がってきています。

これは企業の基幹システム、金融機関のシステム、大規模な業務アプリケーションなど、信頼性とパフォーマンスが求められる分野で長年採用されてきたためだと推測されます。これらの言語で構築された既存システムが膨大に存在するため、保守や機能追加には常に経験豊富なITエンジニアが不可欠です。単にコードを書くだけでなく、設計、パフォーマンスチューニング、デバッグといった専門的な経験が強く求められることから、経験者の市場価値が高く、その結果が反映されているものと考察します。

（※）paizaランクにおける習熟度レベルについて

■全体考察

以前当社にてITエンジニアを対象に調査した内容によると、生成AI時代においてもプログラミングスキルは必要とされているという結果がでています。

生成AI時代のITエンジニアが市場価値を高めるためには多くの人が学んでいるスキルだけを学び・向上させるだけではなく、キャリア戦略を見据えたスキルのシフトチェンジが求められるようになると考えられます。

