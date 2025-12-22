【第65回全国矯正展レポート】全国初の刑務所「保護犬育成プログラム」で活躍した保護犬“パクス”が出演

特定非営利活動法人（認定NPO）ピースウィンズ・ジャパン

犬の保護・譲渡活動を通して犬の「殺処分ゼロ」を目指して活動している「ピースワンコ・ジャパン（運営 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン：略称ピースウィンズ、 代表理事：大西健丞）」は、矯正行政の現状を広く知っていただくことを目的として法務省が実施する、「第65回全国矯正展」のステージイベント「保護犬プログラム」に2025年12月6日(土)、出演いたしました。

全国矯正展は、”社会を明るくする運動”の中央行事の一環として、再犯防止に向けた矯正施設の取組等の紹介や、全国の矯正施設（刑務所・少年院）で、改善更生や社会復帰を目指して製作した製品の展示販売を通じて、矯正行政の現状について、皆様に広く知っていただくことを目的として実施されています。

ステージイベントでは多くの来場者が注目するなか、尾道刑務支所での「保護犬プログラム」の取り組みの様子を話しました。

――「保護犬育成プログラム」を始めた当初

ピースワンコシェルターマネージャー仁尾は、プログラムを振り返り「最初は、受刑者が近寄ってもケージの外の隅の方に逃げたり、促しても出てきませんでした。リードをつけて歩こうにも、怯えて震えている時間が続くというのが、初めの頃のパクスの状態でした。」と話し、尾道刑務支所職員の津村刑務官は「受刑者は、一生懸命考えて“どのようにしたらパクスと距離を縮められるのか”を実践していく中で、他を思いやる気持ちを回復していったのではと思っています。」と振り返りました。

――トレーニングで見られた双方の成長

トレーニングが進み、刑務所内でのお泊りが始まったことについて津村刑務官は「受刑生活では、なにかと触れ合うというような体験はありませんので、一晩一緒に過ごす中で、寄り添ったり触れ合ったりすることが、涙が出るぐらい感動する体験だったと、その時に担当した受刑者は言っていました。非常に良い試みだと実感しました。」と話しました。

シェルターマネージャー仁尾は、「お泊りが始まってから、パクスの成長がもっと見られるようになりました。トレーニング後は、いかにも馴れているという様子が見られて、保護犬にとっても成長になる瞬間が見れ嬉しかったです。」と加えました。

――お別れの時

トレーニングを受け、人と暮らすことができるまでになったパクスに新しい家族ができ、全国初の刑務所「保護犬育成プログラム」は目標を達成しました。

ステージでは、お別れ会の様子を映像で流し、冒頭では「何かに一生懸命になって、周りから馬鹿にされようが、それでもやるんだって決めたことをしっかりやって生きるっていう、その素晴らしいことを思い出させてくれました」と受刑者の想いのこもった言葉を聞くことができました。

ピースワンコトレーニングチーフの中田は、「受刑者と刑務所の方々のおかげでパクスは卒業することができ、とても嬉しく思いましたし、このプログラムの意義というのを改めて感じました。」と振り返りました。

そして、尾道刑務支所職員の安田刑務官は「お別れ会の後は、感極まった受刑者や、寂しいと漏らす受刑者が多かったのですが、また前を向いて新しくやってくる保護犬のトレーニングに意欲的に取り組もうとする姿が見られました。」と話し、最後には津村刑務官が「受刑者も刑期が終われば社会に戻ります。改善更生や再犯防止において、このプログラムは非常に効果的だと思います。」と結びました。

【「第65回全国矯正展」開催概要】

■催事名：第65回全国矯正展（全国刑務所作業製品展示即売会）

■開催日時：

令和7年12月6日(土)10:00から17:30まで（テープカットは9:45から）

令和7年12月7日(日)9:30から15:30まで

■開催場所：東京国際フォーラム ホールE（東京都千代田区丸の内三丁目5-1）

■開催情報：https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00240.html

●特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンと「ピースワンコ・ジャパン」について

ピースウィンズ・ジャパンは、 国内外で自然災害、 あるいは紛争や貧困など人為的な要因による人道危機や生活の危機にさらされた人びとを支援する国際協力NGOとして1996年に設立され、これまでに世界41の国と地域で活動してきました。 また、 緊急災害支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団」の運営や、犬や猫の殺処分ゼロを目指した動物の保護・譲渡活動、地域活性化などに取り組み、社会問題の解決を目的とした活動に幅広く力を入れています。

https://peace-winds.org

ピースウィンズ・ジャパンが運営する「ピースワンコ・ジャパン・プロジェクト」は、本部の広島を拠点に神石高原シェルターを含む全国11か所のシェルター・譲渡センターで「日本の犬の殺処分ゼロ」を目指して活動を行っています。広島県の犬の殺処分機は9年以上稼働を止めており、これまでに5,300頭以上の保護犬を譲渡・返還してきました。

https://peace-wanko.jp/