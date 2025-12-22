JQA、マネジメントシステムに関する情報誌『ISO NETWORK』最新号（Vol.41）発行のご案内

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、マネジメントシステムに関する情報誌『ISO NETWORK』最新号（Vol.41）を発行いたしました。

『ISO NETWORK』は、国内トップシェアを誇るマネジメントシステム審査登録機関の当機構が、ISOの普及や審査サービスをサポートすることを目的として、2003年より約20年にわたり定期発行している情報誌です。JQAのコミュニケーションワード「見えない価値を見える証に」を念頭に、“企業の新たな価値創造を支援する存在”として事業経営に役立つ情報をお届けしています。

最新号では、巻頭特集として、「マネジメントシステムで顧客エンゲージメントを高める」をテーマに、ISO 9001、ISO 14001、ISO/IEC 27001をはじめ、数々のマネジメントシステム規格の認証を持ち、全社的な運用体制を整える株式会社マクニカ様の顧客エンゲージメントの向上に向けた取り組みについてのインタビュー記事を掲載しています。また、続く第2特集では、「JQAが追求する顧客エンゲージメント」と題し、登録組織へのヒアリング調査結果を起点に始動したプロジェクト・新サービスについてご案内しています。

そのほか、JQAがASEAN諸国にて提供している「JQAの海外審査サービス」やお客さまとのつながりを大切にしているJQAの 「全国展示会への出展情報」についてもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

当機構WEBサイトでは、最新号とあわせてバックナンバーも公開しています。

最新号（Vol.41）はこちら :https://www.jqa.jp/service_list/management/iso_info/iso_network/

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】

1957年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001 や ISO 14001 をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JISマーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラルなどの目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA調べ／2025年3月末時点。