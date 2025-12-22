ソウルドアウト、地域密着型SNSメディアを展開するJAPAN SELECT株式会社を子会社化

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社 (本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修)は、地域特化型おでかけ情報メディア「JAPAN SELECT」などを運営するJAPAN SELECT株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：梅野 涼太、以下「JAPAN SELECT」）の株式を2026年1月1日付で取得し子会社化する契約を締結したことをお知らせいたします。

背景と目的

ソウルドアウトグループは、「ローカル×AIファースト構想」のもと、地方の中堅・中小企業の持続的な成長を支援しています。地域社会のマーケティングニーズがかつてないスピードで多様化・高度化しております。そんな中、私たちは日本経済の発展には地方企業の成長が必須であると考えており、それらを更に加速させるための投資を進めています。

連結子会社であるメディアエンジン株式会社では、2025年8月に「Social Marketing Initiative（ソーシャル マーケティング イニシアチブ）」を始動し、マーケティング全体から戦略的にSNSを活用するフルファネルでの顧客支援を強化しました。（※１）

JAPAN SELECTは、2025年12月現在で、Instagram（180万人）、TikTok（40万人）合わせて220万人の地域観光に特化したSNSアカウントを運営しており、SNSマーケティング支援を中心に、SNSの運用代行やクリエイティブ制作に強みを持つ企業です。地域密着型のコンテンツ力とSNSにおける圧倒的な発信力は、まさに当グループの方向性と強く親和します。

今回の株式取得により、「自社メディア」「地域SNS」「一次情報ネットワーク」といったローカルアセットを得て、グループ内のメディアエンジンが持つショートドラマ制作やマーケティング力と掛け合わせることで、得意先への支援領域をさらに広げていこうと考えています。

本取り組みは、地域戦略・SNS活用の質の向上、営業戦略の基盤強化と加速に貢献し、グループ全体の中期ビジョンの実現を後押しするものです。

（※１）「Social Marketing Initiative」始動に関するプレスリリースはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000459.000031201.html

JAPAN SELECT株式会社について

JAPAN SELECTは、全国47都道府県の地域観光に特化したInstagramアカウント（例：kyoto_select）を運営しており、総フォロワー数は180万人以上にのぼります。TikTokでも40万人がフォローしており、とくに「Japan Travel Select」は14.5万人の支持を集め、インバウンド向けPRにも強みを発揮しています。

また、社員・インターンを中心とした柔軟な運用体制と、全国60名以上の地域アンバサダーによるネットワークも大きな特徴です。

会社名：JAPAN SELECT株式会社

代表者：代表取締役 梅野 涼太

設立 ：2022年1月

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19 恵比寿ビジネスタワー10F

URL：https://www.japanselect.co.jp/

事業内容：SNSメディア運営、SNSマーケティング、インバウンド支援

JAPAN SELECT 代表取締役 梅野 涼太氏

JAPAN SELECTは、「Made in JAPANを世界に発信する」を掲げ、SNSマーケティングを主軸として、全国の宿泊施設、飲食店、観光事業者などの国内・インバウンド集客を支援してまいりました。 その中で、地域経済には観光産業のみならず、デジタルの力で開花するポテンシャルが数多く眠っていると確信しております。 ソウルドアウトグループが推進する「ローカル×AIファースト構想」の下、我々の「ローカルアセット」とグループの強固なマーケティング基盤を融合させ、観光の枠を超え、地域産業全体の可能性を広げ、地方から日本経済を活性化できるよう全力を尽くしてまいります。

ソウルドアウト 代表取締役社長CEO兼CCO 荒波 修

ソウルドアウトグループは、地域、中堅・中小企業の成長を支える「ローカル×AIファースト構想」を掲げています。中でも、「地域に根ざしたローカル企業の支援」は当社にとって最重要テーマであり、インバウンドを含めた観光などを通じた地域活性化支援の需要は今後ますます大きくなるものと考えています。今回JAPAN SELECT社がグループ入りすることで、SNS、クリエイティブ、地域ネットワークといったローカルファーストに必要なケイパビリティが強化されます。このケイパビリティを最大限に活かし、グループの中期ビジョンを力強く推進してまいります。

左：JAPAN SELECT株式会社 代表取締役 梅野 涼太氏、右：ソウルドアウト株式会社 代表取締役社長CEO兼CCO 荒波 修

ソウルドアウト株式会社会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：荒波 修

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/