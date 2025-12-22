BookLive提供の創作プラットフォーム「Xfolio（クロスフォリオ）」、エコーズ株式会社と『1Pでチャレンジ！縦スクマンガ作画コンテスト』を共同開催

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）が運営する創作プラットフォーム「Xfolio（クロスフォリオ）」は、本日12月22日（月）より、バンダイナムコグループのエコーズ株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：佐々木 新）とクリエイター支援の取り組みの一環として、『1Pでチャレンジ！縦スクマンガ作画コンテスト』を共同開催します。

本コンテストでは、2つのテーマから好きなお題を選び、縦スクロールマンガ形式で1ページの作品を制作してご応募いただきます。受賞部門は全3部門を設けており、最優秀賞には賞金5万円を贈呈。さらに縦スクロールカラーマンガ「WEBTOON（ウェブトゥーン）」の編集・制作を手がけるコンテンツ制作スタジオ「echoes studio」にて担当編集が付き、縦スクロールマンガ作品の第一線で活躍するクリエイターとして商業デビューできるよう支援します。

●『1Pでチャレンジ！縦スクマンガ作画コンテスト』特設ページ：https://xfolio.jp/features/858

■『1Pでチャレンジ！縦スクマンガ作画コンテスト』：応募要項

【募集内容】

“1ページの挑戦が、あなたをプロへ導く！”

男性向け・女性向けの2つのテーマから、作画したいお題ネームを選び、1ページ分の作画を仕上げてください。

作画した原稿を「Xfolio（クロスフォリオ）」に投稿するだけで応募することができます。

【募集テーマ】

お題ネームは、特設ページ（https://xfolio.jp/features/858）内にあるダウンロードボタンより入手できます。

※2種類両方にご応募いただくことが可能です。

１.男性向けファンタジーバトルアクション

剣士による戦闘シーンなど、バトルの迫力やキャラクターの躍動感が伝わる作画を募集します。

２.女性向け恋愛ファンタジー

異世界を舞台にした恋愛物語をイメージし、キャラクターの表情などを通じて世界観の美しさや線画の魅力を表現した作画を募集します。

【受賞部門】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22823/table/582_1_e838f4edb37602c39b2ac8af07d0ceb1.jpg?v=202512221121 ]

【受賞商品】 最優秀賞：1名、男性・女性向け作画賞：各1名

・最優秀賞：賞金5万円＆「echoes studio」の担当編集が付き、コンテンツ制作スタジオの主要クリエイターとして商業デビューを支援！

・各作画賞：賞金1万円

【応募方法・応募規定】

クロスフォリオで作成したご自身のポートフォリオに、指定タグを付けて作品を投稿してください。

・指定タグ：1Pでチャレンジ！縦スクマンガ作画コンテスト

※ハッシュタグ（#）の入力は不要です。

※タグ種別は「作品名／シリーズ／その他」を問いません。

※投稿には、クロスフォリオでのポートフォリオ開設（無料）が必要です。

※投稿カテゴリは「マンガ」を選択してください。

※投稿画像は、お題ネームと同じサイズで作成してください。お題ネームをJPEGで書き出し、その画像を投稿してください。

【応募締切】

2026年2月25日（水）23:59

【結果発表】

2026年3月末（予定）

【審査員】

・エコーズ株式会社

・クロスフォリオ事務局

募集要項の詳細は、下記特設ページよりご確認ください。

URL：https://xfolio.jp/features/858

今後も当社は、クロスフォリオを通して作家・クリエイターの活動を応援するとともに、より充実したサービスの提供を目指してまいります。

【創作プラットフォーム「Xfolio（クロスフォリオ）」について】

クロスフォリオはポートフォリオを中心とした、創作を愛するすべての人のためのプラットフォームです。

「これまでよりももっといろんな人に自分の作品を見てほしい」「たくさんの人にクリエイターとしての自分を知ってほしい」そんな想いを持つクリエイターと、「新しい作品や作家を見つけ、応援したい」という一般ユーザーをつなぐために、クロスフォリオでは多種多様な機能をご用意して、皆様の活動をサポートします。

■無料で使える！クロスフォリオの各種機能

【クリエイター向け】

・ポートフォリオの作成と閲覧

・ポートフォリオ内での商品販売（自家通販・ダウンロード販売など）

・デザインするだけですぐに販売開始できる、在庫リスクなしのオンデマンド販売

・ポートフォリオ内でのファンコミュニティ開設

・関連サービス「クロスフォリオ出版」を通じた130を超える電子書店への個人誌の配信と収益化

・クロスフォリオ専用SNS「Xissmie（キスミー）」でのリアルタイムな情報発信と交流

【一般ユーザー向け】

・好みのクリエイターや作品を探せる詳細検索機能

・各クリエイターが作成したポートフォリオと作品の閲覧

・自家通販商品やダウンロード商品など、クリエイターが販売する作品の購入

・クリエイターの最新情報を受け取って応援できるファンコミュニティへの加入

・クロスフォリオ専用SNS「Xissmie（キスミー）」でのリアルタイムな情報発信と交流

※現時点での対応カテゴリは「イラスト」「マンガ」「小説」「動画」

※売上発生時の手数料・一部有料オプション機能あり

※Xissmieへの投稿はクロスフォリオ会員のみ可能（公開投稿の閲覧は外部からも可能）

Xfolio（クロスフォリオ）URL：https://xfolio.jp/

Xissmie（キスミー）URL：https://xissmie.xfolio.jp/

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。