「出版物販売額の実態 2025」「書店経営指標 2025年版」発行のご案内

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、12月22日（月）、出版市場の現状を把握するための統計資料として、「出版物販売額の実態 2025」「書店経営指標 2025年版」を発行しました。

■資料概要

「出版物販売額の実態 2025」

本誌は1974年から毎年発行しているもので、出版物がどのような販売ルートをたどって読者のもとに届いているかを調査したルート別の販売額や、都市別の年間販売額などを推定算出した資料です。





＜トピックス＞

・販売額の実態

2024年度の書店ルートの推定販売額は7,371億円（前年比95.2%）。書店店舗数は7,270店（前年比95.4%）となりました。

・タッチポイント別 市場規模

インターネットルートでの推定販売額は2,737億円（前年比96.5%）。電子出版物の推定販売額は7,356億円（前年比102.9%）となりました。





「書店経営指標 2025年版 No.63」

本誌は1963年から毎年発行しているもので、本年度は全国65企業564店舗のアンケート調査をもとに、書店の経営効率や書籍・雑誌をはじめとする取扱商品の販売動向などを分析しています。

＜トピックス＞

・店舗編

売上高前年比は97.2%でした。収益性では、売上総利益率が28.5%、営業利益率は0.4%でした。

※いずれもインターネット書店「Honya Club.com」からご購入いただけます。

http://www.honyaclub.com/shop/c/c09N0/



■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 マーケティング統括本部 ストアソリューションチーム

TEL.03-3233-4791 E-mail. ryutsu-gakuin@nippan.co.jp