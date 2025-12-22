【ウェビナー】1/29（木）SEが語る！ERP更改の成功率を高める連携計画 ～事前対策でトラブル回避する実践手法～
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/erp-linkage
対 象：・1～3年後にERP更改を控えており、何から準備すべきか情報収集中の方
ERP更改プロジェクトの成否は、実は周辺システムとの連携計画で決まることをご存知ですか？多くの企業がERPベンダー任せで進めた結果、想定外のトラブルに直面しています。
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2026年1月29日（木）『SEが語る！ERP更改の成功率を高める連携計画 ～事前対策でトラブル回避する実践手法～』セミナーを開催します。
申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/erp-linkage
日 時：2026年1月29日（木）15：00～15：30
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
共 催：アステリア株式会社
参加費：無料
定 員：50名
対 象：・1～3年後にERP更改を控えており、何から準備すべきか情報収集中の方
・ERP更改のプロジェクトリスクを事前に把握しておきたい方
・予算やスケジュールの制約がある中で、効率的にERP更改を成功させたいとお考えの方
＜内容＞
ERP更改プロジェクトの成否は、実は周辺システムとの連携計画で決まることをご存知ですか？多くの企業がERPベンダー任せで進めた結果、想定外のトラブルに直面しています。
本セミナーでは、数多くのERP更改プロジェクトに携わったSEが、ERP更改を成功に導く実践的な連携計画を詳しく解説します。ERP更改を控えた情シス担当者必見の内容です。事前対策でプロジェクトリスクを大幅に軽減できる具体的なノウハウをお持ち帰りください。
>>詳細・お申込み
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/erp-linkage