はましゅん＆山田修作 かたせ梨乃の登場にビックリ！眞鍋かをり感激の絶品グルメも！メ～テレの夕方「ドデスカ＋(プラス)」の年始特別番組「うましゅん日和～ほぼ蒲郡横断！チャリンコ旅～」

名古屋テレビ放送株式会社(左より、「ドデスカ＋」メインMC・濱田隼、かたせ梨乃、気象予報士・山田修作)

名古屋テレビ(メ～テレ)平日夕方に放送中のニュース情報番組「ドデスカ＋(プラス)」(月～金 午後3時40分～)。

その特別番組「ドデスカ＋スペシャル うましゅん日和」が2025年に続き、2026年の年始の放送が決定！

番組メインMCの濱田隼アナウンサーと人気特集コーナー「旬咲く日和」にも出演している気象予報士・山田修作の２人が今回は愛知県の蒲郡市をチャリンコで“ほぼ横断”します。放送は、新年1月4日(日)午後3時25分から。東海地方で新しい年を過ごす方に“ほっこり系”新感覚＆旅エンターテインメントをお届けします！！

〇「山田修作の旬咲く日和」 隔週水曜放送

「ドデスカ＋」出演の気象予報士の山田修作が、今こそ見たい、食べたい、体感したい東海地方のグルメや絶景など“旬”を探す旅企画。10月からは濱田アナが「相棒」として参加する回も。

■番組概要

「はましゅん」こと濱田隼アナと山田修作気象予報士が冬の愛知県蒲郡市を自転車でほぼ横断。旅の始まりは西浦温泉。絶景の夕日を見るため２人が目指すゴールに待ち受けていたのは！？

西浦温泉でひとっ風呂浴びて旅気分を高めたはましゅんと修作。

「ドデスカ＋」コメンテーター眞鍋かをり、西尾菜々美アナウンサーと合流し４人はチャリンコで蒲郡市の旬を巡る！

まず向かったのは、激レア深海魚が水揚げされる形原漁港。その近くの海鮮市場では、謎の“先生”が出すクイズに翻弄されます。優勝者には、驚きの体験型ご褒美グルメが…！

「うましゅ～ん」に対抗して眞鍋かをりが、まさかの決めゼリフ！？

(西浦温泉で眞鍋かをりと出会い…チャリンコ旅へ)(眞鍋かをりも興奮！驚きのご褒美グルメとは!?)

その後、はましゅん＆修作が訪れた“蒲郡のシンボル”竹島では、数々の映画やドラマなどで活躍する大物俳優・かたせ梨乃がスペシャルゲストとして登場！何も知らされていなかった２人は…！？

実は芸能界きっての“散歩の達人”だという、かたせ梨乃。

案内人役の鈴木しおりアナウンサーも合流し、「竹島散歩」を楽しみます。

八百富神社では２０２６年の抱負も。そんな中、おみくじで「大大吉」を引いた人物が…！幻想的なリフレクション写真の撮影にも挑戦します。そして三谷温泉の人気ホテルでは、みかわ牛の「葵まぶし」に舌鼓。

ここでなんと、かたせ梨乃から「うましゅ～ん！」

(竹島でサプライズ登場した かたせ梨乃)(みかわ牛に舌鼓…かたせ梨乃があの言葉を！)

そんな珍道中の先に待つ絶景の夕日。無事に「完走」し、見ることができたのか！？

■豪華プレゼントをゲットできるチャンスも！

『うましゅん日和』をご覧いただいた視聴者の中から抽選で3名様に、

「三谷温泉 ホテル三河 海陽閣」内のレストラン“みかわ牛 葵”で使える「お食事券１万円分」と、ゲストがセレクトした「“海アート”作品」をセットにしてプレゼントします！

番組内で発表される3つのキーワードを集めてウルフィアプリからご応募ください。

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※画像は、「みかわ牛 葵」のメニュー。

＜番組概要＞

■タイトル：ドデスカ＋スペシャル うましゅん日和～ほぼ蒲郡横断！チャリンコ旅～

■出演：濱田隼 (メ～テレアナウンサー)、 山田修作 (気象予報士)、

鈴木しおり(メ～テレアナウンサー)、 西尾菜々美 (メ～テレアナウンサー)

ゲスト：かたせ梨乃、 眞鍋かをり

■放送：2026年1月4日 (日) 午後3時25分～午後4時25分 (60分)

■放送エリア：東海地区(愛知・岐阜・三重) ローカル

■番組HP： https://www.nagoyatv.com/program_sp/dodeplus2026sp.html

■配信：放送終了後、Locipo＆TVerでも見逃し配信