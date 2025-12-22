【ロフト】香りで春の気分を先取り！「SAKURA COLOR COLLECTION」
株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、香りや桜色のパッケージで春の気分を先取りする「SAKURA COLOR COLLECTION」を、12月26日(金)より全国のロフトにて展開します。
気分華やぐ桜の香りのヘアケア、ボディーケアやフレグランスアイテムなどを集積し、ギフトにも
おすすめのかわいらしい桜色の限定デザインや、持ち運びにも便利なアイテムをそろえます。
＜【SAKURA COLOR COLLECTION】概要＞
■会期：2025年12月26日(金)～2026年3月1日(日)
■展開場所：渋谷ロフト、銀座ロフトほか、全国のロフト
(特設ページ：https://www.loft.co.jp/store/r/rlf44/ )
■商品例：※店舗により取扱商品、規模は異なる ※価格は全て税込み ※全て数量限定
【自宅でも外出時でも、華やかな香りのヘアケアでツヤのある髪へ】
●新商品/サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS SA25(BCLカンパニー) 2,640円
シャンプーとトリートメントがひとつになったオールインワン美容液シャンプー。コート成分(※1)配合で乾燥や摩擦によるダメージをケアします。チェリーと桜のみずみずしく清潔感のある香り。
サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS SA25
●新商品/メデュラ ハイパーリンクセラム ピンクブロッサム(Sparty) 4,400円
パッケージも中身もピンク色のアウトバスヘアミルク。オオアザミ種子エキス(※2)を主成分にした超微粒子ペプチドがダメージを補修し、さらっとした指通りのうるおいのある髪に。
メデュラ ハイパーリンクセラム ピンクブロッサム
●新商品/プリュスオー ポイントリペア サクラ(多田) 1,210円
スタイリングの仕上げやお直し用ポイントリペアブラシ。大きめのブラシで、広範囲をひと塗りでカバーできます。
プリュスオー ポイントリペア サクラ
【サクラの香りをまといながら、うるおいを与えるボディーケアアイテム】
●新商品/アンドハニー サクラ ビューティー スパ バスタブレット(ViCREA) 1,738円
ボディミルク成分(※3)配合で肌にうるおいを与える、ヒノキ＆サクラの香りのタブレット型入浴料。
アンドハニー サクラ ビューティー スパ バスタブレット
●新商品/YOLU トリーツ スプリング カームナイトケアボディミルク(I-ne) 1,540円
オオヤマザクラ果実エキス(※4)を配合したボディーミルク。春のドリンクをイメージした、サクラ＆カモミールティーの香り。
YOLU トリーツ スプリング カームナイトケアボディミルク
●新商品/ボタニスト ボタニカルボディソープ モイスト サクラ＆バニラの香り(I-ne) 1,100円
ソメイヨシノや牡丹など(※5)の植物由来の保湿成分でしっとりと洗いあげるボディーソープ。サクラ＆バニラの香り。
ボタニスト ボタニカルボディソープ モイスト サクラ＆バニラの香り
【指先までやわらかく香るハンドケア】
●新商品/ロウレンス シャイニングスルーハンドクリーム マベルフルール スリジエ(フレグランシィ) 990円
スムースタイプで、さらっとしたテクスチャーのハンドクリーム。5種類のヒト型セラミド(※6)配合で潤った手元に。
ロウレンス シャイニングスルーハンドクリーム マベルフルール スリジエ
●新商品/Meica ネイルオイル さくら 2026(粧美堂) 990円
桜の香りがふんわりと香るネイルオイル。リボンがついた華やかなパッケージでギフトにもおすすめ。
Meica ネイルオイル さくら 2026
【きらめくラメや、香りの変化を楽しむフレグランスアイテム】
●新商品/ワンダーハニー きらめきヘア＆ボディフレグランスミスト 野イチゴサクラ(BCLカンパニー) 1,650円
毎年人気のサクラの香りから、ラメ入りのフレグランスミストが登場。髪にも身体にも使用可能。
ワンダーハニー きらめきヘア＆ボディフレグランスミスト 野イチゴサクラ
●新商品/アクアシャボン オードパルファム サクラフローラルの香り(ウエニ貿易) 1,650円
サクラやシトラスなどの爽やかな香りから、深みのあるムスクの香りに変化する香水。
アクアシャボン オードパルファム サクラフローラルの香り
※1…PPG-3カプリリルエーテル・ジステアリルジモニウムクロリド・フィトステロールズ・ベヘントリモニウムクロリド・マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル(すべて保湿成分)、※2…補修成分、※3…グルコシルセラミド・ヒアルロン酸Na・加水分解コラーゲン・加水分解乳タンパク（全て保湿／&honey ボディミルクシリーズ配合成分）、※4…保湿成分、※5…ソメイヨシノ葉発酵エキス・カミツレ花エキス・ドクダミエキス・ボタンエキス（すべて保湿成分）、※6…セラミド1・セラミド2・セラミド3・セラミド5・セラミド6II(保湿成分)