【ロフト】香りで春の気分を先取り！「SAKURA COLOR COLLECTION」

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、香りや桜色のパッケージで春の気分を先取りする「SAKURA COLOR COLLECTION」を、12月26日(金)より全国のロフトにて展開します。


気分華やぐ桜の香りのヘアケア、ボディーケアやフレグランスアイテムなどを集積し、ギフトにも


おすすめのかわいらしい桜色の限定デザインや、持ち運びにも便利なアイテムをそろえます。



＜【SAKURA COLOR COLLECTION】概要＞


■会期：2025年12月26日(金)～2026年3月1日(日)


■展開場所：渋谷ロフト、銀座ロフトほか、全国のロフト


(特設ページ：https://www.loft.co.jp/store/r/rlf44/ )


■商品例：※店舗により取扱商品、規模は異なる　※価格は全て税込み　※全て数量限定



【自宅でも外出時でも、華やかな香りのヘアケアでツヤのある髪へ】


●新商品/サボリーノ　オールインワン美容液シャンプー CS SA25(BCLカンパニー) 2,640円


シャンプーとトリートメントがひとつになったオールインワン美容液シャンプー。コート成分(※1)配合で乾燥や摩擦によるダメージをケアします。チェリーと桜のみずみずしく清潔感のある香り。



サボリーノ　オールインワン美容液シャンプー CS SA25

●新商品/メデュラ　ハイパーリンクセラム ピンクブロッサム(Sparty) 4,400円


パッケージも中身もピンク色のアウトバスヘアミルク。オオアザミ種子エキス(※2)を主成分にした超微粒子ペプチドがダメージを補修し、さらっとした指通りのうるおいのある髪に。



メデュラ　ハイパーリンクセラム ピンクブロッサム

●新商品/プリュスオー　ポイントリペア サクラ(多田) 1,210円


スタイリングの仕上げやお直し用ポイントリペアブラシ。大きめのブラシで、広範囲をひと塗りでカバーできます。



プリュスオー　ポイントリペア サクラ


【サクラの香りをまといながら、うるおいを与えるボディーケアアイテム】


●新商品/アンドハニー　サクラ ビューティー スパ バスタブレット(ViCREA) 1,738円


ボディミルク成分(※3)配合で肌にうるおいを与える、ヒノキ＆サクラの香りのタブレット型入浴料。



アンドハニー　サクラ ビューティー スパ バスタブレット

●新商品/YOLU　トリーツ スプリング カームナイトケアボディミルク(I-ne) 1,540円


オオヤマザクラ果実エキス(※4)を配合したボディーミルク。春のドリンクをイメージした、サクラ＆カモミールティーの香り。



YOLU トリーツ スプリング カームナイトケアボディミルク

●新商品/ボタニスト　ボタニカルボディソープ モイスト サクラ＆バニラの香り(I-ne) 1,100円


ソメイヨシノや牡丹など(※5)の植物由来の保湿成分でしっとりと洗いあげるボディーソープ。サクラ＆バニラの香り。



ボタニスト ボタニカルボディソープ モイスト サクラ＆バニラの香り


【指先までやわらかく香るハンドケア】


●新商品/ロウレンス　シャイニングスルーハンドクリーム マベルフルール スリジエ(フレグランシィ) 990円


スムースタイプで、さらっとしたテクスチャーのハンドクリーム。5種類のヒト型セラミド(※6)配合で潤った手元に。



ロウレンス　シャイニングスルーハンドクリーム マベルフルール スリジエ

●新商品/Meica　ネイルオイル さくら 2026(粧美堂) 990円


桜の香りがふんわりと香るネイルオイル。リボンがついた華やかなパッケージでギフトにもおすすめ。



Meica　ネイルオイル さくら 2026


【きらめくラメや、香りの変化を楽しむフレグランスアイテム】


●新商品/ワンダーハニー　きらめきヘア＆ボディフレグランスミスト 野イチゴサクラ(BCLカンパニー) 1,650円


毎年人気のサクラの香りから、ラメ入りのフレグランスミストが登場。髪にも身体にも使用可能。



ワンダーハニー　きらめきヘア＆ボディフレグランスミスト 野イチゴサクラ

●新商品/アクアシャボン　オードパルファム サクラフローラルの香り(ウエニ貿易) 1,650円


サクラやシトラスなどの爽やかな香りから、深みのあるムスクの香りに変化する香水。



アクアシャボン　オードパルファム サクラフローラルの香り


※1…PPG-3カプリリルエーテル・ジステアリルジモニウムクロリド・フィトステロールズ・ベヘントリモニウムクロリド・マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル(すべて保湿成分)、※2…補修成分、※3…グルコシルセラミド・ヒアルロン酸Na・加水分解コラーゲン・加水分解乳タンパク（全て保湿／&honey ボディミルクシリーズ配合成分）、※4…保湿成分、※5…ソメイヨシノ葉発酵エキス・カミツレ花エキス・ドクダミエキス・ボタンエキス（すべて保湿成分）、※6…セラミド1・セラミド2・セラミド3・セラミド5・セラミド6II(保湿成分)