【ロフト】香りで春の気分を先取り！「SAKURA COLOR COLLECTION」

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、香りや桜色のパッケージで春の気分を先取りする「SAKURA COLOR COLLECTION」を、12月26日(金)より全国のロフトにて展開します。

気分華やぐ桜の香りのヘアケア、ボディーケアやフレグランスアイテムなどを集積し、ギフトにも

おすすめのかわいらしい桜色の限定デザインや、持ち運びにも便利なアイテムをそろえます。

＜【SAKURA COLOR COLLECTION】概要＞

■会期：2025年12月26日(金)～2026年3月1日(日)

■展開場所：渋谷ロフト、銀座ロフトほか、全国のロフト

(特設ページ：https://www.loft.co.jp/store/r/rlf44/ )

■商品例：※店舗により取扱商品、規模は異なる ※価格は全て税込み ※全て数量限定

【自宅でも外出時でも、華やかな香りのヘアケアでツヤのある髪へ】

●新商品/サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS SA25(BCLカンパニー) 2,640円

シャンプーとトリートメントがひとつになったオールインワン美容液シャンプー。コート成分(※1)配合で乾燥や摩擦によるダメージをケアします。チェリーと桜のみずみずしく清潔感のある香り。

サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS SA25

●新商品/メデュラ ハイパーリンクセラム ピンクブロッサム(Sparty) 4,400円

パッケージも中身もピンク色のアウトバスヘアミルク。オオアザミ種子エキス(※2)を主成分にした超微粒子ペプチドがダメージを補修し、さらっとした指通りのうるおいのある髪に。

メデュラ ハイパーリンクセラム ピンクブロッサム

●新商品/プリュスオー ポイントリペア サクラ(多田) 1,210円

スタイリングの仕上げやお直し用ポイントリペアブラシ。大きめのブラシで、広範囲をひと塗りでカバーできます。

プリュスオー ポイントリペア サクラ

【サクラの香りをまといながら、うるおいを与えるボディーケアアイテム】

●新商品/アンドハニー サクラ ビューティー スパ バスタブレット(ViCREA) 1,738円

ボディミルク成分(※3)配合で肌にうるおいを与える、ヒノキ＆サクラの香りのタブレット型入浴料。

アンドハニー サクラ ビューティー スパ バスタブレット

●新商品/YOLU トリーツ スプリング カームナイトケアボディミルク(I-ne) 1,540円

オオヤマザクラ果実エキス(※4)を配合したボディーミルク。春のドリンクをイメージした、サクラ＆カモミールティーの香り。

YOLU トリーツ スプリング カームナイトケアボディミルク

●新商品/ボタニスト ボタニカルボディソープ モイスト サクラ＆バニラの香り(I-ne) 1,100円

ソメイヨシノや牡丹など(※5)の植物由来の保湿成分でしっとりと洗いあげるボディーソープ。サクラ＆バニラの香り。

ボタニスト ボタニカルボディソープ モイスト サクラ＆バニラの香り

【指先までやわらかく香るハンドケア】

●新商品/ロウレンス シャイニングスルーハンドクリーム マベルフルール スリジエ(フレグランシィ) 990円

スムースタイプで、さらっとしたテクスチャーのハンドクリーム。5種類のヒト型セラミド(※6)配合で潤った手元に。

ロウレンス シャイニングスルーハンドクリーム マベルフルール スリジエ

●新商品/Meica ネイルオイル さくら 2026(粧美堂) 990円

桜の香りがふんわりと香るネイルオイル。リボンがついた華やかなパッケージでギフトにもおすすめ。

Meica ネイルオイル さくら 2026

【きらめくラメや、香りの変化を楽しむフレグランスアイテム】

●新商品/ワンダーハニー きらめきヘア＆ボディフレグランスミスト 野イチゴサクラ(BCLカンパニー) 1,650円

毎年人気のサクラの香りから、ラメ入りのフレグランスミストが登場。髪にも身体にも使用可能。

ワンダーハニー きらめきヘア＆ボディフレグランスミスト 野イチゴサクラ

●新商品/アクアシャボン オードパルファム サクラフローラルの香り(ウエニ貿易) 1,650円

サクラやシトラスなどの爽やかな香りから、深みのあるムスクの香りに変化する香水。

アクアシャボン オードパルファム サクラフローラルの香り



※1…PPG-3カプリリルエーテル・ジステアリルジモニウムクロリド・フィトステロールズ・ベヘントリモニウムクロリド・マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル(すべて保湿成分)、※2…補修成分、※3…グルコシルセラミド・ヒアルロン酸Na・加水分解コラーゲン・加水分解乳タンパク（全て保湿／&honey ボディミルクシリーズ配合成分）、※4…保湿成分、※5…ソメイヨシノ葉発酵エキス・カミツレ花エキス・ドクダミエキス・ボタンエキス（すべて保湿成分）、※6…セラミド1・セラミド2・セラミド3・セラミド5・セラミド6II(保湿成分)