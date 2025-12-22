「J:COM BS」年末年始の番組情報～【年末年始は「無料で見られるJ:COM BS」を見てお年玉をゲットしよう】キャンペーン実施～

JCOM株式会社

JCOM BS株式会社（J:COM BS、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齊藤 裕弘）は、2025年12月から2026年1月にかけて放送する年末年始のおすすめ作品をお知らせします。

さらに、特別企画として対象番組の放送内で流れるキーワードを見て応募すると現金が当たる、【年末年始は「無料で見られるJ:COM BS」を見てお年玉をゲットしよう】キャンペーンを実施します。

■おすすめ作品

(C)Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2014 The King’s Face SPC. All rights reserved

『王の顔』

ソ・イングク主演！庶子出身の王子が

＜観相＞を武器に王となる。

新たな光海君像を描く、波乱万丈の物語

＜放送日時＞

・初回放送：2026年1月1日（木）

毎週（月～金）11時30分～

・再放送：毎週（月～金） 23時00分～

(C) SBS

『ペントハウス』

韓国での瞬間最高視聴率31.1％！

富裕層の闇を描き、社会現象を巻き起こした衝撃作

＜放送日時＞ 現在放送中

・放送日時：毎週（月～金）15時30分～16時30分

・再放送：毎週（月～金） 7時00分～8時00分

■【年末年始は「無料で見られるJ:COM BS」を見てお年玉をゲットしよう】キャンペーン

J:COM BSでは、普段からご視聴いただいている皆さまへの感謝の想いと、新しい年がより良い1年となることを願い、2025年12月29日（月）から2026年1月5日（月）の間、【「無料で見られるJ:COM BS」を見てお年玉をゲットしよう】キャンペーンを実施します。期間中に対象番組をご覧になった方の中から、チャンネル名【BS260ch】にちなみ、抽選で26名様に【現金1万円】が当たります。対象番組の放送内で流れるキーワードを確認し、公式サイトから応募が可能です。詳細は、J:COM BS公式サイトをご覧ください。

■キャンペーン名：【「無料で見られるJ:COM BS」を見てお年玉をゲットしよう】キャンペーン

■応募期間：2025年12月29日（月）6時00分～2026年1月5日（月）23時59分

■応募方法：J:COM BS公式サイト（https://www.jcom-bs.co.jp/）からアクセスして応募

■対象番組放送期間：2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）

■対象番組名 / 放送日時：

(C)New Classics Media

１.『贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士～』

＜放送日時＞

月～金 10時00分～

(C)STUDIO DRAGON CORPORATION

２.『哲仁王后～俺がクイーン!?～』

＜放送日時＞

毎週（月～金） 11時30分～

※2026年1月1日（木）からは『王の顔』を放送

(C)ユニオン映画

３.『検事・霞夕子』シリーズ

＜放送日時＞

毎週（月～金） 13時00分～

※2026年1月2日（金）からは『盲人探偵』を放送

(C) SBS

４.『ペントハウス』

＜放送日時＞

毎週（月～金） 15時30分～

再放送：毎週（月～金） 7時00分～

(C)2022YoukuInformation Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

５.『劉皇后の仰せのままに』

＜放送日時＞

毎週（月～金） 17時00分～

再放送：毎週（月～金） 5時30分～

(C)Beijing iQIYI Science and Technology Co Ltd. & H&R Century Pictures Co.,Ltd. All rights reserved.

６.『蓮花楼』

＜放送日時＞

毎週土曜日 9時30分～

(C)STUDIO DRAGON CORPORATION

７.『トッケビ～君がくれた美しい日々～』

＜放送日時＞

毎週日曜日 9時30分～

■内容：

対象番組の放送内に流れるキーワードをチェックして公式サイトから応募するとBS260chにちなみ、抽選で26名様にお年玉として現金1万円が当たる！

■賞品：現金1万円

■特設WEBページ：https://www.jcom-bs.co.jp/special/present_renewal_december/