新年は、縁起の良いスイーツから。“お年賀”クッキー缶が限定登場！

ホテルニューオータニ（東京）のパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、2025年12月29日（月）～2026年1月15日（木）の期間、ギフトスイーツとして好評の『SATSUKIチョコレート＆クッキー』に新バージョン『SATSUKIチョコレート＆クッキー～2026 午年～』が登場します。今年ならではの絵柄や、縁起の良いモチーフで作られたクッキーと味わい深いチョコレートは、新年を祝うスイーツとして、お年賀にもぴったりです。

この“お年賀スイーツ”は今回限り。初日の出に富士山、縁起が良すぎるクッキー缶！

『SATSUKIチョコレート＆クッキー～2026 午年～』は、その名の通り2026年限定のスイーツ。晴ればれと、澄んだ青空を思わせるような「オータニブルー」の鮮やかな缶には、ふんわり柔らかなバニラが香る、末広がりで縁起の良い“富士山”クッキーと、ローズ風味の“初日の出”メレンゲがお目見え。さらに、今回しか手に入らない2026年版の“干支”クッキーは、芳醇な香りが広がる「アールグレイクッキー」で仕上げました。そのほか、色とりどりの「メレンゲ」や濃厚な味わいの「抹茶クッキー」、パルメザンチーズを使用した甘くないクッキーなど、合計8種類の焼き菓子をお愉しみいただけます。

また、サクサクなクッキーと一緒に濃厚なチョコレートを味わえるのも、このクッキー缶の醍醐味。アーモンドとチョコレートの組み合わせが絶妙な「アマンド オレ」に「アマンド ノワール」、柑橘の爽やかな味わいが特徴の「オランジェット ノワール」はじめ、5種類のチョコレートスイーツをご堪能いただけます。

ホテルニューオータニ（東京）シェフパティシエ 森山雄大

ホテルニューオータニ(東京)では、長年東京で鍛錬を積んできた森山雄大が第7代シェフパティシエに就任。伝統の技を継承しながら新たな挑戦を重ねています。『SATSUKIチョコレート＆クッキー～2026 午年～』は、新年の幕開けに、おいしい時間を晴ればれとした気持ちで過ごしていただきたいという思いから誕生しました。ギフトにはもちろん、新年のスタートダッシュをかけるための自分用スイーツとしても、お愉しみください。

販売概要

[期間]2025年12月29日（月）～2026年1月15日（木）

[料金]\7,500

[店舗]パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ザ・メイン ロビィ階

[お問合せ]Tel: 03-3221-7252（パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」直通）

