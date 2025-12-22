【山梨モデルを創出】介護離職者ゼロを目指す！山梨県初開催「ケアラーサポーター養成講座」にチェンジウェーブグループCCO木場が講師で登壇しました

株式会社チェンジウェーブグループ

株式会社チェンジウェーブグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO：佐々木裕子）のチーフケアオフィサー（CCO）木場猛（こばたける）が、山梨県で初開催された「ケアラーサポーター養成講座」の講師として登壇いたしました。

2024年7月、山梨県では全国の自治体に先駆け、知事を本部長とする「山梨県ケアラー支援推進本部」が立ち上がり、「県民が自ら選んだ道を妨げられずに歩める地域づくり」を目指す施策として「仕事とケアの両立」に向けた活動*¹が行われております。

本講座は、仕事と介護・看病を担う「ビジネスケアラー*²」等が、孤立せず必要な支援につながる社会の実現を目指し、ケアラー支援の担い手となる「ケアラーサポーター（ケアラー支援推進員）」の養成を目的として初めて開催されました。

ケアラーサポーターはケアラー本人が「自分がケアラーである」と気づくきっかけを提供し、支援制度の活用を促すとともに、相談窓口や情報の案内を行う役割を担います 。

山梨県の包括連携協定締結企業・金融機関の社員や市町村職員・県職員など約470名が参加し、仕事と介護の両立を社会全体で支える「山梨モデル」の創出を目指しました。

ケアラーサポーター養成講座について(https://www.pref.yamanashi.jp/hataraku/carersupporter.html)（山梨県公式ホームページより）

実施時期と場所： 2025年10月から11月にかけて県内4会場

（甲府市、山梨市、富士川町、都留市）

参加者 ：包括連携協定締結企業・金融機関の社員、市町村職員、県職員など

*1 山梨県知事 長崎幸太郎様インタビュー「ビジネスケアラーの取り組みや今後の展望」

https://lcat.jp/casestudy/detail/20241022538/

*2 介護をしながら仕事を行う人を指す

山梨県がこの先進的な取り組みを推進するにあたり、当社の長年培ってきた「仕事と介護の両立支援」に関する専門性と実績、そして行政や自治体の構想を具体的な施策として社会実装できる伴走支援サービスなどが評価され、チェンジウェーブグループが事業パートナーとして登壇の機会をいただきました。

講座を担当したCCO木場は、企業向けの研修の知見だけではなく、介護福祉士・介護支援専門員として20年以上、2,000世帯以上を支援してきた現役の現場経験を有しています。企業領域と介護領域の双方に精通する専門家として登壇いたしました。

■木場による「介護リテラシー向上研修」の内容

超高齢社会における介護の現状と、仕事との両立に向けた実践的な心構えについて研修を担当しました。 受講者が主に働いている現役世代であるという背景を踏まえ、特に「ケアラー支援者としての視点」を重点に置き、仕事と介護の両立について講演を行いました。

- ケアラー支援が必要とされる社会環境- ケアラー個人向けに伝えている両立のポイント- ケアラー支援者としての視点講演の様子

■参加者の感想

「介護休暇は、仕事を継続するための体制を整える制度であると理解できた。」

「自分の生活を大切にし、介護等が必要になったら、プロの力も借りていいというお話を聞け、少し心が軽くなった。」

「まずは、ケアラー自身の暮らしをどうしたいか考えることが大切であり、困ったら、プロに相談することがわかった。」

「ケアラーとは、家族や身近な人の介護や世話をしている人のことであり、誰にでも起こり得ることだと感じた。」

「支援者としての視点について分かりやすく学ぶことができた。」

「ケアラーが働きながら介護する方法を具体的に知ることができた。」

■4会場での講演を終えた木場のコメント

「介護という、ともすれば目を伏せたくなるテーマに、福祉関係者ではない地域企業などの皆様が470名も集まってくださったことに驚きを隠せません。

会場で伺うと、多くの方がご自身も介護はこれからで、漠然とした不安を抱えていらっしゃいました。それにもかかわらず、誰かの力になりたいという思いで足を運んでくださったことに、支援に携わる者として深く感謝いたします。

『業務上の学びとして参加したが、結果として自分自身の備えや家族について考えるきっかけになった』というお声は、仕事と介護の両立を個人の問題で終わらせず、社会全体で支え合うための確かな一歩であると感じさせられました。

まさに『気づき・つながり・支えあう』というコンセプトを体現したこの山梨モデルが、全国の道標となっていくことを期待しております。」

木場 猛（Takeru Koba）

株式会社チェンジウェーブグループ CCO (チーフケアオフィサー)

介護福祉士、介護支援専門員。

東京大学文学部卒業。

武蔵野大学別科 介護福祉士養成課程 非常勤講師。

現場支援20年以上・2,000世帯以上を支援。

仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」学習コンテンツ監修。

当社は、今後も企業や自治体と連携し、仕事と介護の両立支援を強化することで、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる社会の実現に貢献してまいります。

