株式会社クリエックス

特許技術応用の食品ラップ補助具「ラッププレート」が発明学会

「第29回 身近なヒント発明展」で優秀賞を受賞、2025年12月22日発売

ラップの“巻き戻り・クシャクシャ”を解消するプレートタイプの補助具、2サイズ展開

ラップの“巻き戻り”や“クシャクシャ”を解消する新発想の補助具「ラッププレート」。独自のプレート形状（特許技術）により、日々のキッチンでのストレスを軽減します。

ラップの“クシャクシャ”から解放。スムーズに使えて、キッチン時間がもっと心地よく。

※上記画像はイメージ図です

「ミライを創る」をスローガンに商品開発を行う株式会社クリエックス（本社：愛知県一宮市、代表取締役：小林秀樹）は、食品ラップの巻き戻りを防止する補助具「ラッププレート」を、2025年12月22日より当社ECサイトにて販売開始します。

本製品は、特許取得済み「ラップスター」シリーズの技術を応用し、ラップに装着するだけで巻き戻りや絡まりを防ぐ独自構造が特長です。この実用性と独創性が評価され、発明学会主催「第29回 身近なヒント発明展」にて、全国応募作品980点の中から優秀賞を受賞しました。受賞を機に、用途に応じて選べる22cm・30cmの2サイズ展開で提供します。

巻き戻りを防ぎ、繰り返し使える食品ラップ用プレート補助具

「ラッププレート」は、静電気の力でフィルム端部をプレートに吸着し、巻き戻りを防ぐ補助具（特許出願中）です。市販の食品ラップに差し込むだけで装着でき、洗剤で丸洗いできるため清潔に繰り返し使用できます。家庭から飲食店・業務用調理場まで幅広いシーンで使用可能。繰り返し使える設計と素材により、使い捨て削減と環境負荷低減に配慮しています。

市販ラップの切り口に差し込むだけ。工具不要で誰でも簡単に装着できます。ラップ端部をプレートに吸着固定。次回もつかみやすい設計（特許申請中）。

商品説明リール動画：https://youtu.be/4fq_2Khsv8g

市販の食品ラップ22cm・30cmに対応。差し込み部の素材色が選べる2タイプ

■透明タイプ

差し込み部分に透明素材を採用したタイプで22cm・30cmの市販食品ラップに対応しています。

差し込み部に透明素材を採用。22cm・30cmの市販食品ラップに対応。

機能はそのままに、価格を抑えて仕様です。

・対応サイズ：22cmラップ専用／価格：1,100円（税込・送料込）

・対応サイズ：30cmラップ専用／価格：1,200円（税込・送料込）

・発送方法：普通郵便

■乳白色タイプ

差し込み部分に乳白色素材を使用したタイプで22cm・30cmの市販食品ラップに対応しています。

差し込み部に乳白色素材を採用。22cm・30cmの市販食品ラップに対応。

清潔感を重視した外観に仕上げました。

サイズ：22cmラップ専用／価格：1,350円（税込・送料込）

サイズ：30cmラップ専用／価格：1,550円（税込・送料込）

・発送方法：普通郵便

＜補足＞

素材色による価格差は材料費の違いで、基本機能はすべて共通です。

日常の不便に着目した開発背景――生活者の声と実体験が製品化を後押し

動画共有サイトやSNSでは、巻き戻ったラップを取り出すためにテープや輪ゴム、スポンジを使う対処法が数多く投稿され、関連動画の中には数万～10万回以上再生されているものもあり、この課題が広く共有されていることが分かります。

開発のきっかけは、一昨年冬のテレビ番組でタレントが「ラップを切ると巻き戻ってストレスになる」と発言したことでした。市販品にも対策商品はありますが、油汚れに弱いなど根本的な解決には至っていないと感じ、改めて構造から見直すことを決意しました。

2023年12月に関連特許を取得後、家庭用・業務用ホルダーの試作を重ねる中で量産コストが課題となり、必要な機能に絞って再設計した結果生まれたのが「ラッププレート」です。展示会や商談でも実用性が評価され、現在は自社ECサイトにて販売を行っています。

開発者コメント

株式会社クリエックス 代表取締役 小林秀樹

ラップの“巻き戻り”や“クシャクシャ”による小さなストレスを解消。スムーズな使い心地が、毎日の料理時間をより楽しく、軽やかなものに変えてくれます。

私はこだわりが強い性格で、それは長所でもあり、時には短所にもなります。商品開発を進める中で、関係者から「もう1年ですね。80点の完成度で一度市場に出してみては」と言われたことがありました。そのとき私は、ラーメン店の例え話をしました。

「80点の味で開店すると、お客様は“この店の味はこれ”と判断してしまう。後から100点の味が完成しても、もう一度来てもらえるとは限らない」と。

自分自身が納得できないものを商品として世に出したくない--その想いで改良を重ね、ようやく品質と価格のバランスに納得できる形に仕上がったのが、この「ラッププレート」です。

特に今回は、できるだけ手に取りやすい価格にするため、製造から梱包までを自社で行いました。日々の家事を少し楽にする道具としてはもちろん、「母の日」や「おばあちゃんへのちょっとした贈り物」としても選んでいただけたら嬉しく思います。

ラップスターシリーズと今後の展開望

株式会社クリエックスは、「日常の小さな不便を、知恵と工夫で快適にする」ことを軸に、実用性と機能を重視した製品開発に取り組んできました。食品ラップ使用時のストレスを解消する「ラップスター」シリーズも、生活者視点の気付きから生まれた製品群です。

現在は食品用ラップ関連製品を中心に展開していますが、今後は梱包用ストレッチフィルム対応の補助具をはじめ、アウトドア用品やクルマ・バイク関連アクセサリーなど、日常や趣味の場面で役立つ製品開発にも挑戦していきます。また、継続的な開発を目的に、ライセンス提供や共同開発についても柔軟に検討しています。

■ラップスター商品の主な特徴

・ 差し込むだけの簡単装着（工具不要）

・ 静電気を利用した吸着構造による巻き戻り防止

・次回使用時も取り出しやすいフラップ設計

■これまでに開発した商品例

・市販ラップに差し込むだけの補助具「ラッププレート」

・家庭用（内刃タイプ）ラップ対応ホルダー

・業務用（外刃タイプ）ラップ対応ホルダー

【ECサイト】https://creax.theshop.jp/

株式会社クリエックスについて

株式会社クリエックスは、約40年にわたるものづくりの知見と独自の発想力を活かし、日常の不便を解決する製品開発に取り組む企画・開発・製造会社です。特許製品**「ラップスター」**をはじめ、自社開発および共同開発、技術コンサルティングを通じて、使いやすさと実用性を兼ね備えた製品を提供しています。

生活者視点のアイデアと知的財産を強みとし、「便利」と「感動」を届ける企業として、持続的な価値創出を目指しています。

【会社概要】

「便利」と「感動」をカタチにする株式会社クリエックスのブランドロゴと、主力製品である「ラップスター」。約40年の知見を活かし、日常の不便を解消するアイデアを製品化しています。

社名：株式会社クリエックス

本社所在地：愛知県一宮市栄3-1-2 iビル6階Ｇ室

代表取締役：小林 秀樹

事業内容： 企画・開発・製造、共同開発、技術コンサルティング

設立：2024年9月

知的財産（2025年11月現在）

・特許取得済み 1件

・特許申請中 2件

・意匠取得済み 5件

・意匠申請中 2件

HP：https://www.creax-pack.com