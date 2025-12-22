元助産師が挑む“捨てない”地域づくり。よもぎ蒸しサロンselect、800名以上の女性・母子支援の実績を背景に、廃材アップサイクル事業を本格化

株式会社YP

株式会社YP（所在地：東京都品川区、代表：佐藤友佳）が運営するよもぎ蒸しサロンselect は、2026年2月、ペットボトルキャップを再利用したエコワークショップ「プラキャップ再生プロジェクト」を実施する。本企画は、家庭から出るプラスチック資源をアップサイクルし、キーホルダーやコースターを制作する体験型ワークショップである。

イメージ画像



本サロンは、元助産師が運営するよもぎ蒸しサロンとして、これまで延べ879名の女性の美容・温活・妊活をサポートしてきた。助産師として多くの母子と向き合う中で、「母子の健康を守ること」と同時に、「その母子がこれから生きていく未来の環境を守ること」もまた重要であると考えるようになったことが、こうした取り組みの原点である。



女性が安心して妊娠・出産・子育てを迎えられる社会には、健やかな身体と同時に、安心して暮らせる環境が欠かせない。よもぎ蒸しサロンselectでは、身体を整える場としての役割にとどまらず、次世代へつながる“やさしい選択”を地域に広げる活動にも力を入れている。



その思想の実践として、2025年11月には、家庭ゴミを再利用したワークショップ「牛乳パックでランタン作り♪」を開催した。少人数制で行われた本イベントでは、親子で楽しみながらエコ活動に触れる機会となり、参加者からも好評を得た。





こうした取り組みを継続・発展させる形として、2026年2月には「プラキャップ再生プロジェクト」を実施する。本ワークショップでは、ペットボトルキャップを素材に、キーホルダーやコースターを制作し、“不要なものが新しい価値に生まれ変わる”体験を提供する予定である。



■ペットボトルキャップ募集について

本プロジェクトに向けて、よもぎ蒸しサロンselectではペットボトルキャップの回収を実施している。

キャップは、来店時にサロンへ持参する形での協力を呼びかけている。

なお、キャップを持参した方には感謝の気持ちとして、

ワークショップ当日に制作したコースターまたはキーホルダーを特典として進呈する。

サロンに足を運び、取り組みを直接知ってもらうことで、身体と環境の両方にやさしい循環を生み出していく考えだ。

店舗写真



ワークショップの詳細および今後のイベント情報は、ホットペッパービューティーおよび公式SNSにて案内している。



◆LINE

https://lin.ee/5vSIl38



◆Instagram

https://www.instagram.com/yomogimushi_select



◆X（旧Twitter）

https://twitter.com/select0816



◆note

https://note.com/yomogi_select