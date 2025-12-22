Archeda、東京大学教授・竹内 渉氏が顧問として参画

株式会社Archeda

自然由来のカーボンプロジェクトのためのdMRVソリューションを開発する株式会社Archeda（東京都千代田区、代表取締役：津村 洸匡、以下、Archeda（読み：アルケダ））は、リモートセンシングと地理空間情報科学の第一人者である東京大学 生産技術研究所 教授の竹内 渉（たけうち・わたる）氏が、当社の技術顧問に就任したことをお知らせいたします。

当社は、衛星データやAIを活用し、自然資本の価値を最大化するための評価・モニタリング技術の開発およびカーボンクレジット関連事業を推進しています。

このたび、リモートセンシングや地理空間情報科学を基盤とし、農地・森林・都市域・水資源など幅広い領域で土地利用・環境モニタリング研究を牽引してきた東京大学 生産技術研究所 教授・竹内 渉氏を顧問として迎えました。これにより、学術的知見に基づいた技術開発の強化と、将来的なグローバル展開を見据えた自然資本評価システムの構築を進めてまいります。

竹内氏は、衛星データ・航空写真・LiDARなどのリモートセンシング技術を駆使し、気候変動適応、持続可能な資源管理、防災・減災など、地球規模の課題解決に資する情報プラットフォームの開発を進めてきました。アジア・アフリカを中心とした途上国における土地利用や環境モニタリングの研究実績も豊富で、国際学会や多様な研究プロジェクトにおいても活躍しています。

当社は、竹内氏の豊富な経験と知見を取り入れ、自然資本評価に資する技術の高度化と、国内外における新規事業の創出を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

竹内 渉氏プロフィール

東京大学 生産技術研究所 教授。博士（工学）。

専門は 環境・災害リモートセンシングおよびワンヘルス・ワンワールド。都市・農地・森林で起こる環境変動を、リモートセンシングや地理空間情報技術を用いて計測・評価する方法論を研究し、システム開発と社会実装を通じて国際的な技術協力を進めている。

これまで、アジアを中心とした地域での森林・農地・水資源のモニタリング、インフラ・都市域のスマートマネジメント、防災・減災など、リモートセンシングと地理空間情報技術を核とした多様な国内外プロジェクトを牽引し、地球規模の課題解決に貢献してきた。直近では、衛星データ等を活用した水田における水管理とメタン排出削減の研究も行っている。

【経歴】

・東京大学大学院 工学系研究科 社会基盤工学専攻 博士課程 修了 博士 (工学)

・東京大学生産技術研究所 専任講師・准教授を経て2018年より現職（教授）

・日本学術振興会(JSPS) バンコク研究連絡センター長（2010年7月～2012年6月）

・内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 上席調査員（2017年4月～2019年3月）

・東京大学 ワンヘルス・ワンワールド連携研究機構 機構長（現職）

竹内氏からのコメント

東京大学 生産技術研究所 人間・社会系部門 教授 竹内 渉 氏

Archedaの技術顧問として参画できることを大変光栄に思います。私はこれまで、アジアを中心とした地域において、衛星データや地理空間情報技術を活用した環境モニタリングや災害リスク評価、持続可能な資源管理の社会実装に取り組んできました。タイ、バングラデシュ、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、マレーシア、スリランカ、ロシア、モンゴル、中国などで、農地・森林・都市域における自然資本の定量評価や、メタン排出削減、森林管理などのプロジェクトを現地機関と連携して推進してきました。

Archedaが開発するdMRVソリューションは、こうした現場のニーズとAI技術の融合によって、自然資本の価値を科学的かつ効率的に可視化する革新的な取り組みです。AIによる解析の自動化と衛星データの高頻度モニタリングは、カーボンクレジットの信頼性向上と、国際的な環境政策の実効性を支える基盤となると確信しています。今後は、学術的知見と国際的な実装経験を活かし、自然資本評価の高度化とグローバル展開に向けた技術支援を行ってまいります。

Archedaについて

Green Insight

Archedaは、衛星データを利用した自然由来の炭素クレジットプロジェクトのdMRVソリューションの開発を行うスタートアップです。プロジェクト開発プロセスの各段階（サイト選定、プロジェクト登録、モニタリング、信頼性チェックなど）において、最適な分析ソリューションを提供しています。 当社は、森林（植林、再植林、再緑化：ARR、途上国における森林減少・劣化による排出削減：REDD+など）、水田（間断灌漑：AWD）、マングローブなどの自然環境をベースとしたプロジェクトに重点的に取り組んでおり、VCS、Gold Standard、JCMなどの国際的な方法論にも対応しています。さらに、自治体や林業事業者向けに、衛星データを用いた森林資源量の推定や違法伐採の検知などのソリューションも提供しています。

◆Archeda会社概要◆

社名：株式会社Archeda（アルケダ）

設立：2022年09月

代表者：代表取締役 津村 洸匡

所在地：東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング36F

事業内容：衛星データを活用した自然環境の解析事業、カーボンクレジットのモニタリング解析事業

