スパイラルの「インターネット投票システム」がデジタル庁の「マイナンバーカード・インフォ」に掲載されました

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭）は、当社の「インターネット投票システム」がつくば市様に採用された事例について、デジタル庁が運営する情報提供サービス「マイナンバーカード・インフォ（自治体向け）vol.98」に、2025年12月19日付で掲載されたことをお知らせいたします。

- 「マイナンバーカード・インフォ」とはデジタル庁が運営する「マイナンバーカード・インフォ」は、自治体や民間事業者向けに、マイナンバーカードの利活用を促進するために、国の施策やマイナンバーカードの利用事例、よくあるご質問への回答などの役立つ情報をお届けすることを目的とした情報提供サービスです。URL： https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/local-government/info- 「マイナンバーカード・インフォ（自治体向け）vol.98）」つくば市様における当社の「インターネット投票システム」活用事例をご紹介いただいております。URL： https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ac595a69-2a4f-48a1-9857-3b0e33c90a9a/a117f21d/20251219_policies_mynumber_local-government_infor_01.pdf- 「インターネット投票システム」とはマイナンバーカードの公的個人認証を活用し、時間や場所を問わず「1人1票」を厳格かつ安全に実現するシステムです。ブロックチェーン技術により、投票内容の秘密保持とデータの非改ざん性を高いレベルで担保しています。2018年からのつくば市での実証事業に基づき、自治体や企業等の選挙運営を導入から実施までトータルでサポートします。誰にでも使いやすいUIで、移動や自書が困難な方を含むすべての人の投票機会を平等に確保します。「インターネット投票システム」投票から開票までの全体像- ＜ご参考＞地方自治体・官公庁向け当社ソリューションページURL： https://www.spiral-platform.co.jp/service/public-dx/