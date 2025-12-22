【セミナーレポート】AI×対話で実現する「定着する人事評価制度と1on1改革」

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所は、2025年12月17日、コーポレートコーチ株式会社と共同で無料オンラインセミナー「AI×対話で実現する『定着する人事評価制度と1on1改革』」 を開催しました。

当日は、経営者・人事責任者・管理職層を中心に多くの参加があり、「評価制度が形骸化している」「1on1が成果につながらない」といった人事・マネジメントの現場課題について、実践的な議論が行われました。

なぜ、評価制度を整えても「組織が変わらない」のか

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/90_1_1c4257bc9ba4aea30ecf4961db804f04.jpg?v=202512221021 ]

セミナー冒頭では、多くの企業が抱える共通課題として、

「制度（ハード）」と「運用（ソフト）」の分断が指摘されました。

- 制度は立派だが、現場で使われていない- 管理職に評価・1on1の負担が集中している- ジョブ型・人的資本経営を掲げても実行できない

こうした状況では、制度そのものを見直す前に、

「運用をどう支えるか」が重要であるという問題提起からセミナーはスタートしました。

第1部｜なぜ今、「人的資本経営 × 面談スキル × 評価制度」なのか

～実践につなげるためのトークディスカッション～

第1部は、登壇者によるトークディスカッション形式で進行。

人的資本経営が求められる背景と、現場で起きているリアルなギャップについて議論が行われました。

特に印象的だったのは、

「制度はあるのに、現場が動かない原因は“人の問題”ではない」

という共通認識です。

評価制度・1on1・人材育成は本来つながっているにもかかわらず、それぞれが分断されることで、管理職の負担だけが増え、制度が形骸化してしまう構造が浮き彫りになりました。

第2部｜評価制度を「属人化」から「再現性」へ

（登壇：株式会社給与アップ研究所 代表取締役 高橋 恭介）

第2部では、評価制度を「作ること」ではなく

「運用し続けること」に焦点を当てた考え方が解説されました。

主なポイントは以下の通りです。

■ 業務棚卸を起点に、評価の前提を整理する重要性

■ 管理職が“判断に迷わない”評価設計の考え方

■ AIを活用し、評価設計・運用にかかる思考負荷を軽減するアプローチ

評価制度を管理職のスキルや経験に委ねるのではなく、誰が運用してもブレにくい仕組みにすることが、制度定着と組織安定の鍵であることが強調されました。

第3部｜1on1の質が組織成果を左右する理由

（登壇：コーポレートコーチ株式会社 代表取締役 森川 駿）

第3部では、1on1が成果につながらない原因と、

機能する1on1に変えるための視点が共有されました。

- 1on1が「雑談」や「進捗確認」で終わってしまう理由- 管理職が“話すネタに困らない”ための面談設計- 管理職教育と評価制度が連動していないリスク

1on1は「回数」や「義務化」ではなく、設計と質がすべてであるという点が、参加者の大きな共感を集めました。

参加者の関心が高かったテーマ

- 評価制度を変えずに運用を改善する方法- 管理職の評価・1on1負担をどう減らすか- 人的資本経営を「現場で回す」ための考え方

質疑応答では、自社での導入を前提とした質問も多く、

実践意欲の高さがうかがえる内容となりました。

無料相談・評価運用チェック 実施中

株式会社給与アップ研究所とコーポレートコーチ株式会社では、

本セミナー内容を踏まえ、

人事評価制度・1on1運用に課題を感じている企業様向けに、無料相談を実施しています。

■ 現在の評価制度・1on1運用の簡易チェック

■ 管理職負担を減らすための改善ポイント整理

■ AI活用・制度運用に関する初期アドバイス

「AI×対話 人事評価制度セミナー」とご記載のうえ、お気軽にお問い合わせください。

無料相談はこちら :https://timerex.net/s/3133/3a7afad0

制度を大きく変えずに、現場が楽になり、成果が出る運用へと進めるための第一歩としてご活用いただけます。

