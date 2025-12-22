金沢工業大学 先進再生医療工学講座（金沢工業大学 工学部 先進機械システム工学科 中村 真人研究室）では、再生医療工学を語るオンラインイベント 「臓器移植に頼らない未来に向かって ― 腎臓再生医療の研究の現在から未来へ― 」 を開催します。

開催概要

日時：2025年12月23日（火）18:00～19:00

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

※お申し込み後、Zoom参加URLをご案内します。

申し込みURL：https://forms.gle/WqUG5dZGxbhg8suC7

イベント趣旨

臓器移植に頼らない医療の実現を目指して歩んできた一人の医工学研究者が、これまでの研究の歩みから考察するこれから向かうべき未来について、専門知識の有無を問わず広く社会にひらいて人々に語るオンラインのイベントです。再生医療と医工学の融合が切り拓く未来を、研究者自身の言葉でお伝えします。

一緒に医療の未来とそれが実現する未来社会を考えてみませんか？

皆さまのご参加をお待ちしています。

講演内容

・なぜ「臓器移植に頼らない医療」を目指すのか

・再生医療・腎臓再生研究の現在地

・体外で臓器を育て再生する ― 新しい臓器再生の発想と挑戦

こんな方におすすめです

・医療・再生医療に関心のある一般の方

・医療従事者、研究者、エンジニア

・患者さん・ご家族

・学生（高校生・大学生・大学院生）

・未来の医療、未来の社会を「知る・支える・届ける 」などの立場で関わりたい方

講師プロフィール

中村 真人（なかむら まこと）

医師・博士（医学）

金沢工業大学 工学部 先進機械システム工学科 教授

富山大学 名誉教授

専門領域：再生医工学、生体医工学、生命工学、人工臓器、先進治療学

プロフィール

金沢大学小児科学教室で小児科学を学ぶ。小児科医として臓器移植医療に向き合う 中で、「誰かの臓器を願い待つ必要がない未来」 を求めて、人工臓器、再生医療の研究に取り組んできた。再生医療の研究では、生きた臓器をつくるために機械で臓器をつくる挑戦「3Dバイオプリンティング」 という医工が融合する新しい研究領域を開拓した。さらに、現在は、体外で臓器を育て再生する「臓器灌流 & 臓器再生」の研究に取り組んでいる 。

主催・お問い合わせ

金沢工業大学 先進再生医療工学講座

担当：中村 真人

研究室情報：https://kitnet.jp/laboratories/labo0247/index.html