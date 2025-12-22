食品安全に関する国際規格の英・日対訳版を発行いたしました。

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2025年12月15（月）にISO 22002-1:2025、ISO 22002-4:2025、ISO 22002-7:2025、ISO 22002-100:2025

の邦訳（英・日対訳版）を発行いたしました。

ISO/TS22002は、食品に関わる事業者向けの前提条件プログラム（PRP）の国際規格で、HACCPの考え方を取り入れた『ISO 22000食品安全マネジメントシステム-フードチェーンのあらゆる組織に対する要求事項』と併せて利用できるように開発されました。ISO/TS22002はISO 22000と比べ、より具体的に前提条件プログラムについて記述されています。

―HACCP とは―

Hazard（危害）Analysis（分析）Critical（重要）Control（管理・制御）Point（点）の頭文字をとったものです。HACCPは原料の入荷から製品の出荷までのあらゆる工程において、発生しうる危険は何かを分析し、危険を防ぐ衛生計画を立て、それを実行・記録する方法です。

わが国のHACCPは、1995年頃から普及が進んできましたが、いずれも任意の制度によるものでした。しかし、世界的にHACCPを制度化している国が多いことから、2018年6月に食品衛生法が改正され、2020年6月1日には食品等事業者に対する“”HACCPに沿った衛生管理””が制度化されました。

それまでわが国の食品産業分野では、ISO規格への馴染みは薄いものでしたが、この改正によりISO 22000は存在感を増しました。

ISO 22000は、コーデックスHACCPを骨格としたマネジメントシステム（MS）規格ですが、適用範囲が広く、要求事項は汎用性があり、規模及び複雑さを問わないため、食品を安全に提供するための最適な規格です。

▼規格情報

ISO 22002-1:2025

食品安全のための前提条件プログラム-第1部：食品製造

本規格は、食品製造分野向けの前提条件プログラム（PRP）の国際規格です。

FSSC 22000などの認証において最も広く参照されてきた「ISO/TS 22002-1:2009」の後継規格ですが、今回の改訂で規格の構造が大きく変更されました。 単独で使用するのではなく、共通規格であるISO 22002-100とセットで使用する形式になっています。

ご詳細はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+22002-1%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251215_a_1

▼規格情報

ISO 22002-4:2025

食品安全のための前提条件プログラム-第4部：食品包装の製造

本規格は「食品容器包装（フードパッケージング）の製造」に関する前提条件プログラム（PRP）の国際規格です。以前の「ISO/TS 22002-4:2013」から約12年ぶりの全面改訂となります。最大の変更点は、単独で完結する規格ではなく、共通規格であるISO 22002-100とセットで使用する構成になった点です。

ご詳細はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+22002-4%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251215_a_2

▼規格情報

ISO 22002-7:2025

食品安全のための前提条件プログラム-第7部：小売及び卸売

本規格は「小売（リテール）及び卸売（ホールセール）」分野向けの食品安全・前提条件プログラム（PRP）の国際規格です。これまで、食品小売業向けのPRPとしては、PAS 221:2013が広く利用されてきました。ISO 22002-7は、PAS221:2013の内容をベースにしつつ、最新のISO 22002-100と整合させて正式に国際規格化されたものです。

ご詳細はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+22002-7%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251215_a_3

▼規格情報

ISO 22002-100:2025

食品安全のための前提条件プログラム-第100部：食品，飼料及び包装のサプライチェーンに対する要求事項

本規格は、食品安全のための前提条件プログラム（PRP）に関する「共通の枠組み」を定めたものです。これまでセクター別（食品製造、容器包装、飼料など）に記述されていたPRPの要求事項を統合・整理し、サプライチェーン全体（食品・飼料・包装）で共通して適用できる基礎規格として策定されました。

《関連書籍のご案内》

『ISO 22000:2018 食品安全マネジメントシステム 要求事項の解説』

ご詳細はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+22002-100%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251215_a_4

本書は、2018年6月に改訂されたISO 22000:2018の逐条解説書です。2部構成でISO 22000を解説しています。第1部ではISO 22000の成立、改訂の経緯・特徴について解説し、第2部では規格の要求事項を逐条ごとに解説しています。

『わかりやすい食品安全マネジメントシステムの内部監査の手順 FSMS/FSSC 22000の効果的な運用のために』

ご詳細はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=340249&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251215_a_5

本書は、内部監査の手順が一通り習得できる実用書を目指し、かつ、FSMS/FSSC 22000の認証を取得しているが、内部監査の質に悩んでいる組織とその推進事務局向けに、内部監査の質を向上させるための課題と解決方法を提示します。

ISO 22000やFSSC 22000など、食品安全の規格に基づくFSMSのレベルアップを図ろうとする認証取得済みの組織はもちろんのこと、FSMSを構築しようとしている組織にとっても、監査に必要な知識・ノウハウが詰まった、おすすめの一冊です。

『見るみる食品安全・HACCP・FSSC 22000 イラストとワークブックで要点を理解』

ご詳細はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=330689&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251215_a_6

～イラストで食品安全マネジメントシステムを分かりやすく学習～

本書は、食品安全、HACCPに関する3つのFSMS関連規格(ISO 22000:2018、ISO/TS 22002-1:2009、FSSC 22000追加要求事項:スキーム第6.0版2023)を1冊にぎゅっと凝縮した『イラストが豊富な入門書』です！

ご詳細はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=330684&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251215_a_7

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。



