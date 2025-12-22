【導入事例】スポンサーが主役になる抽選会
株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社AddBoxへの取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。
導入事例インタビューはこちらから :
https://lp.croissant.buzz/cases/903/
■導入背景：参加者全員が同時に“体験”できる仕掛けを
忘年会は、交流会の熱量が最も高まる一方で、抽選会が「発表型」だと盛り上がりが分散しがち。そこで、株式会社AddBoxでは参加者全員が同時に“体験”できる仕掛けとしてオンラインガチャを採用しました。
■活用の全体像：一斉にガチャを回すことで会話のきっかけづくりにも貢献
- 交流会の合間に抽選会を実施する構成
- 景品はスポンサー協賛企業から提供
- 参加者はスマホで一斉にガチャを回し、当選結果がその場の会話の“きっかけ”になる
■成果と更新理由：「エラーなく参加者全員が同時に楽しめる“体験”を実現」
- 数値的成果：最大120人が同時に参加してもエラーなく完走
- 主催者視点：「リアルイベントの山場を、参加者全員が同時に楽しめる“体験”にできた」
■想定外の効果
ガチャの当落がそのまま話題になり、初対面同士の会話が立ち上がりやすい。抽選会が“交流を促進する装置”としても機能しました。
■今後の展望：再現性の高い「型」の構築で展開を
イベント主催者・社内活用（忘年会／キックオフ／表彰式など）向けに、
- 協賛メニュー化（提供景品×当選枠×紹介導線）
- 当選確率の調整で景品設計を最適化
といった「型」を作り、再現性高く展開していく構想です
■まとめ
株式会社AddBox様にとって、オンラインガチャは今や 「忘年会の抽選会を“スポンサー価値”に変える装置」。
- 120人同時でもエラーなく回る
- 協賛企業を宣伝色を抑えながらフィーチャーできる
- スポンサーを集めやすい“仕組み”になる
「クロワッサン」について
「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。
キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。
クロワッサンの詳細はこちらから :
https://www.lp.croissant.buzz/
「クロワッサン」の効果と特徴
「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。
ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。
「クロワッサン」の特徴を4つご紹介
1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！
「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。
必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。
2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現
「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。
マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。
3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能
ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。
「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。
4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行
「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。
- アプリの種類を選択
- デザインテンプレートを選択
- コンテンツを設定して公開
最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。
「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。
月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。
コスト面でもご安心いただけます。
株式会社on the bakeryについて
当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。
オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。
＜会社情報＞
会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）
代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）
所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F
事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援
URL ：https://www.onthebakery.co.jp/
