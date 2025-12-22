【導入事例】スポンサーが主役になる抽選会

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社AddBoxへの取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

■導入背景：参加者全員が同時に“体験”できる仕掛けを

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/903/

忘年会は、交流会の熱量が最も高まる一方で、抽選会が「発表型」だと盛り上がりが分散しがち。そこで、株式会社AddBoxでは参加者全員が同時に“体験”できる仕掛けとしてオンラインガチャを採用しました。

■活用の全体像：一斉にガチャを回すことで会話のきっかけづくりにも貢献

■成果と更新理由：「エラーなく参加者全員が同時に楽しめる“体験”を実現」

■想定外の効果

- 交流会の合間に抽選会を実施する構成- 景品はスポンサー協賛企業から提供- 参加者はスマホで一斉にガチャを回し、当選結果がその場の会話の“きっかけ”になる- 数値的成果：最大120人が同時に参加してもエラーなく完走- 主催者視点：「リアルイベントの山場を、参加者全員が同時に楽しめる“体験”にできた」

ガチャの当落がそのまま話題になり、初対面同士の会話が立ち上がりやすい。抽選会が“交流を促進する装置”としても機能しました。

■今後の展望：再現性の高い「型」の構築で展開を

イベント主催者・社内活用（忘年会／キックオフ／表彰式など）向けに、

- 協賛メニュー化（提供景品×当選枠×紹介導線）- 当選確率の調整で景品設計を最適化

といった「型」を作り、再現性高く展開していく構想です

■まとめ

株式会社AddBox様にとって、オンラインガチャは今や 「忘年会の抽選会を“スポンサー価値”に変える装置」。

貴社でも「交流会の盛り上げ施策・スポンサー獲得」をクロワッサンで実現しませんか？

