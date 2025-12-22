GOLDEN CONCEPT、WPT TOKYO 2025 に協賛参加― 総額300万円相当の大会賞品を提供、優勝者には特別仕様モデルを贈呈 ―

株式会社PRINCIPE prive

スウェーデン発のラグジュアリーブランド GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト） は、2025年12月25日より東京国際フォーラムで開催される 「WPT TOKYO 2025」 に、協賛として参加いたします。

本大会では、協賛活動の一環として、順位に応じた大会賞品としてGOLDEN CONCEPTのプロダクトを提供いたします。世界的なポーカーツアーの公式大会において、競技の節目となる場面で、ブランドのプロダクトが賞品として使用されます。

WPT TOKYO 2025 について

World Poker Tour（WPT） は、World Series of Poker（WSOP）、European Poker Tour（EPT）と並び、世界三大ポーカーツアーのひとつとして知られる国際的な大会です。

その公式ナショナル大会である 「WPT TOKYO」 は、国内でも特に格式の高い大会として位置づけられており、2025年大会は 12月25日から4日間にわたり、東京国際フォーラムにて開催されます。

優勝者のために製作された特別モデル

本大会の優勝者に贈られる賞品として、本大会のためだけに製作された特別仕様の腕時計を用意しました。

文字盤には、ポーカーを象徴するスペード・ハート・クラブ・ダイヤの4種のスートモチーフをさりげなく配置。さらに、文字盤全体にはラボグロウンダイヤモンドを敷き詰め、煌びやかでありながらも洗練された表情に仕上げています。

大会の頂点に立った証として手にするにふさわしい、WPT TOKYO 2025 限定モデルです。

協賛としての取り組みと大会賞品について

GOLDEN CONCEPTは、本大会に協賛として参加し、総額300万円相当の賞品を提供することでイベントをサポートいたします。

優勝者には本大会限定の特別仕様腕時計を、2位から10位までの入賞者には「CRC46 GOLD」をはじめとしたGOLDEN CONCEPTのApple Watch Caseを、複数モデル賞品として贈呈する予定です。競技結果に応じて異なるプロダクトを用意することで、勝利の瞬間を形として残します。

イベント詳細

開催期間

2025年12月25日 ～ 12月28日

開催場所

東京国際フォーラム

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

GOLDEN CONCEPT(ゴールデン コンセプト)について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/ (https://www.instagram.com/GoldenConcept/)

（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/