株式会社ラジオ高崎（代表取締役：大山駿作）は、12月12日に行われたJCBA関東地区協議会における「防災CMコンベンション」で、ラジオCM部門（20秒）の最高賞となる優秀賞を受賞しましたので、お知らせいたします。

本コンベンションは、JCBA関東地区協議会（日本コミュニティ放送協会（JCBA）・関東地区に加盟するコミュニティFM局52社で構成）が主催。管内のコミュニティFM放送各局が、CM作品を制作・応募し、優秀作品を競うもの。放送技術や制作技術の向上を図ることを目的に、審査員に法政大学大学院 北郷裕美教授らを迎え、今年初めて開催されました。

CM制作テーマ「地域防災」 当社が優秀賞を受賞した20秒CMは、災害時にラジオの声に救われたリスナー体験をモチーフに、ラジオが持つ「声で寄り添う力」を表現した作品です。受賞理由として、ラジオの特性を生かした表現や、優しさと温かさのあるメッセージ性、BGMを含めた全体構成などが評価されました。 同テーマで制作した40秒CMとあわせて、ラジオ高崎で放送します。

ラジオ高崎は今後も、高崎のコミュニティラジオ・防災ラジオとして、市民に常に必要とされるメディアを目指し、高崎のまちづくりに貢献してまいります。