【必見】2026年「1・2級施工管理技士」受検講習会 受付開始！早割キャンペーンも実施！

一般財団法人地域開発研究所

一般財団法人 地域開発研究所（東京・文京区／理事長：青柳一郎）では、2026年「1・2級施工管理技士」受検講習会の受付を開始しました。1月23日（金）までの申込なら、受講料が割引される早割キャンペーンも実施しています。

当研究所はこれまで累計約99万人の受講者をサポートしてきた実績により、制度改正に伴う新傾向の試験問題にもいち早く対応し、検定制度を熟知した各専門分野の講師が出現頻度の高い項目やよく問われる重要ポイントを厳選して、 新年度の試験合格を後押しします。

お申込みはこちら（地域開発研究所） :https://www.ias.or.jp/

■2026年も開講！「施工管理技士」受検講習会 申込受付中！

1・2級施工管理技士（種目：土木・建築・管工事・電気工事・電気通信工事）受検講習会の受付を開始しました。

本講習会は、試験制度を熟知している講師が重点項目に的を絞り、短期集中で効率よく学習ができる機会となっております。

また、対面で受講できる会場コース・時間と場所を問わずに受講できるWebコースの２つから選んで受講が可能です！（併用して受講することも可能）

※一部Webコースのみの開講となります

施工管理技士（国家資格）取得のための最高の学習機会です。ぜひご注目ください！

■「早割キャンペーン」実施！

2026年1月23日（金）までに受検講習会へお申し込みいただくと、受講料が割引になる「早割キャンペーン」を実施します！

詳細は当研究所のHPよりご確認ください。

■2026年版の図書も順次発行！

受検講習会でも使用する技術テキスト・2026年版の問題解説集も順次発行予定。最新の出題に合わせてしっかり学べる準備を進めています。

【概要】

―工事現場に施工管理あり―

現場全体を俯瞰し、品質を確認するために駆け回り、スケジュールを管理し、職人さんたちへの声かけも欠かせない。

いつだって当たり前に存在し、いなければ現場が回らない。

そんな施工管理技士をさらに輝ける場所へと後押しをする。

そう、それこそが「地域さん」。

いつだって地域の中心に、新しい風を吹き込みながら。

地域の真ん中に“地域開発研究所”

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

