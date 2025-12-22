【株式会社パートナーリンク × 株式会社FTJ】フォーム営業 × 代理店募集 × 営業代行を一気通貫で提供する新しい営業支援スキームを開始。

株式会社パートナーリンク

株式会社パートナーリンク（本社：東京都豊島区 代表取締役：形部 孝広）と株式会社FTJ（本社：東京都品川区 代表取締役：長尾 賢治）が業務提携を発表。企業の販路拡大と商談創出の効率化を実現。

「代理店エージェント」はこちら :https://www.partnerlink-dx.co.jp/whats/

【背景】

多くの企業が新規リード不足や代理店獲得の停滞、営業リソース不足といった課題を抱えており、

「商談数を増やしたいが人手が足りない」「販売パートナーを増やしたいが接点がない」といった声が近年急増しています。

また、営業プロセスの分断（リード獲得／商談化／代理店募集）が原因で、

成果が安定しないケースも多く、営業活動全体の効率化・再現性向上が強く求められています。

こうした市場ニーズに応えるため、

株式会社FTJが持つ フォーム営業技術 と 代理店・加盟店募集プラットフォーム「ビズリサーチ」、さらに株式会社パートナーリンクの 営業実行力・クロージング力 を組み合わせ、企業の販路拡大を一気通貫で支援する新たなスキームを構築しました。

【発表内容】

株式会社パートナーリンク（本社：東京都豊島区 代表取締役：形部 孝広）は、

株式会社FTJ（本社：東京都台東区）との業務提携を発表し、

「フォーム営業 × 代理店募集 × 営業代行」を統合した新しい営業支援サービスを正式リリースいたします。

本サービスでは、以下をワンストップで提供します。

フォーム営業（FTJ）：全国企業への効率的アプローチで新規リードを大量創出 代理店・加盟店募集（ビズリサーチ,代理店エージェント／FTJ、パートナーリンク）：自社商材を販売してくれるパートナーを短期間で獲得 営業実行・クロージング（パートナーリンク）：専門営業チームが商談化から受注までを支援

“リード獲得 → パートナー募集 → 商談 → 受注” を一本の線でつなぐことで、

企業の売上成長スピードと再現性を大幅に高めます。

【効果・価値】

新規リードが安定的に増えるため、営業が動きやすくなる代理店・パートナーの募集が効率化し、販路拡大が容易に営業担当を追加せずに商談件数・成約件数を増やせる商材拡大・新規事業立ち上げ時にも即座に営業体制を構築できる営業プロセスを一気通貫で任せられるため、内部リソース負荷が削減

特に「電力・DX・BPO」など代理店モデルと相性の良い商材で高い効果を発揮します。

【ご利用企業ターゲット】

自社サービスを全国に広げたい企業 新規リードが不足している企業 営業担当者が少なく、アウトバウンド営業が回っていない企業 代理店・加盟店を増やしたい事業者 インサイドセールス部門が整備されていない企業 新規事業立ち上げ期で、短期間で販路を構築したい企業 SaaS・電力・人材・コンサル・士業・製造などBtoB企業全般

【今後の展開】

今後は、

AIを活用した見込み客の精度向上 代理店マッチングの最適化 営業データ分析による商談質の改善 各業種向けの専用スキーム開発

など、さらなる支援領域の拡大を予定しています。

全国の企業様が抱える「営業の悩み」を根本から解決する統合ソリューションとして、

サービスの高度化を進めてまいります。

【具体情報（補足資料）】

■ サービス名称

「フォーム営業 × 代理店募集 × 営業代行 一気通貫スキーム」

■ 主な提供内容

フォーム営業によるリード獲得（FTJ） 代理店・加盟店募集（ビズリサーチ,代理店エージェント／FTJ、パートナーリンク） 商談化・営業実行・クロージング支援（パートナーリンク） KPI分析・営業改善レポート パートナー施策の企画・運用

■ 対応業種

BtoB領域全般（IT、電力、士業、DX、サービス、製造など）

■ 提供料金形態

月額型・スポット型・成果報酬型など柔軟に対応

■ 対応地域

全国対応

■ 会社情報

株式会社パートナーリンク

代表取締役 形部 孝広

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-4-10

URL：https://www.partnerlink-dx.co.jp/

株式会社FTJ

代表取締役 長尾 賢治

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-5-5YHビル3F

URL：https://ftj-g.co.jp/index.html