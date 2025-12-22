「EY Winning Women 2025」に弊社代表取締役 生方祥子が選出されました

株式会社elleThermo

株式会社elleThermo（本社：東京都港区、代表取締役：生方祥子）は、EY Japan（東京都千代田区、チェアパーソン兼CEO 貴田 守亮）におけるEY Entrepreneurial Winning Women(TM)（以下、EWW）が主催する「EY Winning Women 2025」 に弊社代表取締役 生方祥子が選出されましたことをお知らせいたします。

本プログラムは、世界で活躍する女性起業家を対象に、事業成長を加速させるためのネットワーク構築や戦略支援を行うものです。

代表取締役 生方祥子 コメント

この度、『EY Winning Women 2025』に選出いただき、大変光栄です。elleThermoは、熱エネルギー変換技術を通じてエネルギー課題の解決に挑戦し、持続可能な社会の実現を目指しています。今回のプログラムを通じて、さらなる事業成長と国際展開を加速させていきます。今後もチーム一丸となってエネルギー問題の解決に向けて励んでまいります。

■「 EY Entrepreneurial Winning Women（EWW）」について

EWWは、女性経営者を、主に経営管理の側面からサポートする組織です。EWWでは、アワード（EY Winning Women）の授与、EYグローバルネットワークの提供、企業経営に必要な情報提供や人脈作りのための交流会の開催、ラウンドテーブルの実施、メールマガジンやウェブサイトを通じた情報提供を行っています。

■EYについて

EYは、世界150以上の国と地域において、アシュアランス、コンサルティング、税務およびストラテジー・アンド・トランザクションの分野で活躍するプロフェッショナル・ファームです。EY Japanは、EYの日本におけるメンバーファームの総称で、EY新日本有限責任監査法人、EY税理士法人、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社などに所属する公認会計士や税理士、弁護士、ビジネス・プロフェッショナル、エンジニアなどが相互に連携し、企業のビジネスを支援しています。