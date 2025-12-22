【春日部市 ふるさと納税】寄附受入額が前年比約１１倍に！

春日部市役所

埼玉県春日部市は令和７年9月１日～30日のふるさと納税寄附受入額が45,955,500円となり、昨年同時期の4,182,800円と比較して約１１倍と、好調に推移しています。

寄附受入額増の背景には、ふるさと納税制度におけるポイント付与が廃止されたことによるかけこみ需要も影響していると考えられますが、株式会社 明治の粉ミルクを中心に、人気のお礼品が続々と増えていることも大きなポイントです。

◆ふるさとかすかべ応援寄附金（ふるさと納税）紹介ページ(https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/citysaleskohoka/gyomuannai/kifu/4714.html)

明治「ほほえみ（粉ミルク）」がリニューアル

令和６年１１月から春日部市のふるさと納税に登場した「ほほえみ（粉ミルク）」は、明治が赤ちゃんの発育への思いに基づいて、開発・改良を続けてきた、「育つチカラ」を追求したミルクです。

令和７年１１月２５日からは「ビフィズス菌」を配合してリニューアルし、新たなパッケージとなっています。

ブランドいちご「あまりん」が新登場

食べた瞬間の強い甘みが際立つ埼玉県のオリジナルブランドのいちご「あまりん」。その中でも、「あまりん」を一躍有名にした「第１回いちご選手権」で最高金賞を受賞した、hirofarm（ヒロファーム）の「あまりん」が、数量限定で春日部市ふるさと納税のラインナップに加わりました。令和７年１２月よりさとふるを中心に受け付けを開始しています。ジャムなどの加工品も要チェックです。

伝統工芸士が作り上げる「春日部桐箪笥」が受付再開

春日部市が世界に誇る伝統工芸品「春日部桐箪笥」。その起源は、日光東照宮の造営に携わった宮大工が春日部に定住したのが始まりと言われています。上質な国産桐材を使い、伝統工芸士に認定された職人が手間暇をかけ、細部までこだわった逸品です。ふるさと納税においては数年間出品を行っておりませんでしたが、令和７年９月から寄附受付再開しました。

春日部市について

春日部市は都心から約35km圏内の関東平野のほぼ中央にあり、埼玉県東部に位置し首都圏や郊外への交通アクセスも整っており、都市機能と自然環境をちょうどいいバランスで兼ね備えた春日部市は、人気アニメ『クレヨンしんちゃん』ゆかりの地としても全国的に知られています。

古くは日光街道の宿場として栄えた歴史を持ち、江戸の伝統を受け継ぐ桐たんすや桐箱、江戸情緒豊かな押絵羽子板、麦わら帽子などが全国に誇る特産品となっています。

また、自然豊かな江戸川や大落古利根川、神明貝塚などの文化遺産、豊かな農村景観と農産物、地下神殿と称される首都圏外郭放水路、総延長約１kmの藤棚に彩られたふじ通りで行われる「春日部藤まつり」や、100畳敷の大凧が江戸川の大空を勇壮に舞う「大凧あげ祭り」に代表される多種多彩なイベントなど、豊富な観光資源を有し、四季を通じてまちに賑わいと活気を呼び込んでいます。

魅力いっぱいの春日部市へ、ぜひ一度お越しください。

春日部市長からのメッセージ

春日部市を数ある市町村の中から寄附先として選んでいただけていることにつきまして感謝申し上げます。皆さまからの寄附金は、ご指定いただいた使い道に沿って、子育てや福祉に関することなどの施策に有効活用させていただきます。春日部市には桐箪笥をはじめとした伝統的な工芸品、こだわりの農産物、首都圏外郭放水路の地下神殿見学コースをはじめとした体験など、様々な魅力がつまっております。今後も、魅力あるお礼品の充実に取り組み、より多くの方にふるさと納税を通じて春日部市を知っていただけるよう努めてまいります。ふるさと納税をきっかけに、本市へ訪れていただき、本市の魅力を感じていただけたら幸いです。

春日部市長 岩谷 一弘

春日部市の魅力を紹介するWEB冊子

ふるさと納税お礼品に焦点をあて、春日部市の魅力を紹介するWEB冊子『Kasukabe STYLE -24/7 apluslife-』を発行しています。

かすかべ親善大使・山口乃々華さんがナビゲートし、春日部に来て楽しめる様々な「体験」や、暮らしを彩る春日部ならではの魅力的な「品」を、朝、昼、午後、夜のシチュエーション別に特集しています。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/citysaleskohoka/gyomuannai/kifu/1/22962.html

お問い合わせ先

春日部市総合政策部シティセールス広報課シティセールス推進担当

TEL：048-796-5985（直通）