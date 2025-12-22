「採用一括かんりくん」、来春までに連携サービス数100を目指すプロジェクトを始動

HRクラウド株式会社

企業の採用力強化を支援するHRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮、以下「当社」）は、提供する採用管理システム「採用一括かんりくん」において、来春（2026年4月）を目処に、連携する求人媒体・HRサービスの総数を100サービスへ拡大するプロジェクトを始動いたしました。

この度のプロジェクトにより、HR業界の主要プレイヤーとの共創をさらに加速させ、日本の採用活動の根幹を支えるプラットフォームを目指してまいります。

プロジェクト始動の背景

労働人口の減少に伴い、企業の採用課題は「業務の効率化」から、「母集団形成」や「辞退防止（歩留まり改善）」といった採用成果そのものへとシフトしています。しかし、多様化する採用手法ごとにデータやツールが分断され、多くの企業が最適な採用戦略を描けずにいます。

当社は、この課題を解決するためには一社の力だけでなく、HR業界全体のプロダクトが繋がり合い、包括的に企業を支援する必要があると考え、連携拡大の方針を固めました。

100サービス連携の目的

1. HRプレイヤーとの共創で、日本の採用市場を盛り上げる

採用活動には、求人媒体、適性検査、日程調整、AI面接、タレントマネジメントなど、多種多様なサービスが必要です。

私たちは特定のツールに囲い込むのではなく、強みを持つHRサービス各社と強固に連携し、巨大なエコシステムを構築します。これにより、企業が自社に最適なツールを自由に組み合わせ、相乗効果を生み出せる環境を提供し、日本の採用市場全体の活性化に貢献します。



2. 「管理」の枠を超え、「採用成功」を加速させるプラットフォームへ

「採用一括かんりくん」はこれまでも、単なる管理効率化ツールという枠に留まらず、「辞退防止」の機能を持つことを強みとし、候補者体験の向上とミスマッチのない採用の実現を追求してまいりました。私たちがシステムを提供する目的は、管理を楽にすることだけではなく、候補者が納得感のある意思決定を行える土台を作ることにあるからです。

今回の100サービス連携プロジェクトは、この取り組みをさらに強化し、加速させるためのものです。 あらゆる採用チャネルのデータが連携することで、辞退防止やミスマッチ防止の精度を飛躍的に高めることが可能になります。「なぜ応募者が集まらないのか」「どこで辞退が起きているのか」をより広範なデータから分析し、解決策を提示する。企業の採用成功と、候補者の幸福な就職を支えるインフラとして、さらなる進化を考えています。

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

今後の展望

私たちが目指すのは、「明日の仕事が楽しみな世の中を創る」ことです。 そのためには、企業と個人の不幸なミスマッチをなくし、求職者が心から「楽しい」と思える職に出会える環境を作らなければなりません。

「100サービス連携」は単なる数字の目標ではなく、その先にある「個人の幸福」と「企業の成長」を実現するための、私たちの決意です。テクノロジーの力で採用の根幹を支え、ミスマッチのない社会の実現に向けて邁進してまいります。



開発責任者（CTO）コメント

HRクラウド株式会社 執行役員CTO 上田直紀

今回、私たちが「100サービス連携」を掲げた理由は、技術的な挑戦であると同時に、採用のあるべき姿を追求するためです。

本来、採用担当者が使うべき時間は、複雑なツールの操作やデータの転記ではなく、候補者一人ひとりの人生に向き合う時間であるはずです。しかし現実は、ツールの分断によってその時間が奪われています。 私たちはこの壁を取り払い、あらゆるHRサービスとシームレスに繋がることで、スムーズな採用体験を構築します。

様々なプロダクトと繋がり、データが集まることで、初めて見えてくる「マッチングの解」もあります。テクノロジーで採用の根幹を支え、ミスマッチのない採用活動を実現するために、開発チーム一丸となってこの取り組みを推進していきます。

【パートナー募集】日本の採用を共に盛り上げる協業・連携パートナー様を募集

当社は、来春の100サービス連携達成に向け、「採用一括かんりくん」とのAPI連携や、業務提携をご検討いただけるHRサービス提供企業様、求人媒体社様を広く募集しております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

＜連携対象サービスの例＞

求人媒体 / ダイレクトリクルーティングメディア

適性検査 / アセスメントツール

日程調整ツール / Web会議システム

AI面接 / 録画面接ツール

タレントマネジメントシステム など

▼ 協業・連携に関するお問い合わせはこちら

HRクラウド株式会社について

お問合せはこちら :https://share.hsforms.com/1i3k2qSMyQyyRpL1-euMvlge7ncd?utm_source=prtimes&utm_campaign=100collaborations

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia/bpaas

https://www.career-cloud.asia

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原萌花

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp