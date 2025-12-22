【令和8年度試験対策】この一冊で合格へ！ 『1級建築施工管理第一次検定問題解説集2026年版』発売！

一般財団法人地域開発研究所

B5判536ページの大ボリュームに過去8年分の解説を掲載！

一般財団法人 地域開発研究所（東京・文京区／理事長：青柳一郎）は、2025年12月25日（木）に

『1級建築施工管理第一次検定問題解説集2026年版』を発売します。1977年から48年間、施工管理技士の受検講習会を開催し累計約99万人の受講者をサポートしてきた実績をもち、受検者・合格者から高く評価されているロングセラーの過去問題集最新版。令和8年度の第一次検定を受検する方は必携の一冊です。

書籍のご購入はこちら（地域開発研究所） :https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=list&gkb=2書籍のご購入はこちら（Amazon） :https://amzn.asia/d/ba5c2GA■豊富な図解が理解を助ける

文章だけでは理解しにくい問題でも、図表や写真を一緒に見ると理解・整理しやすいということが多々あります。本書では、文章による丁寧な説明と効果的な図表を組み合わせ、さまざまな角度から理解できるように工夫しています。

豊富な図表により解説が一段と理解しやすい試験問題とその解説は、令和7年度から平成30年度の8年分を掲載■すべての選択肢を詳しく解説

第一次検定はマークシート方式で、その大半は、4つの選択肢から「適当でないもの」や「誤っているもの」を選ぶ問題です。本書では正答肢とその理由を解説するだけでなく、正答肢以外の選択肢はどこが違うのかを詳しく解説しています。学習効率は通常の3～4倍にもなり、1問解くごとに理解がぐっと深まります。

正答肢以外の選択肢についても解説されているので学習効率がアップする■商品概要

『1級建築施工管理第一次検定問題解説集 2026年版』

価格：4,510円（本体4,100円＋税10％）

発売日：2025年12月25日（木）

判型：B5判／536ページ

ISBN：978-4-88615-457-6

【概要】

―工事現場に施工管理あり―

現場全体を俯瞰し、品質を確認するために駆け回り、

スケジュールを管理し、職人さんたちへの声かけも欠かせない。

いつだって当たり前に存在し、いなければ現場が回らない。

そんな施工管理技士をさらに輝ける場所へと後押しをする。

そう、それこそが「地域さん」。

いつだって地域の中心に、新しい風を吹き込みながら。

地域の真ん中に“地域開発研究所”

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

公式SNSで情報発信中！

■X（旧Twitter） https://x.com/ias_web

■Instagram https://www.instagram.com/chiiki.sekokan