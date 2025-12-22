株式会社パイ・アールがコーポレートロゴをリニューアル

株式会社パイ・アール

株式会社パイ・アール（本社：大阪府大阪市、代表取締役：安田 將佑）は、2025年12月22日（月）よりコーポレートロゴを刷新いたしましたことをお知らせいたします。

（新）（旧）■リニューアルの背景と概要

2025年7月に社長交代を経て、弊社は「変革期」を迎えております。この進化を社内外に明確に示し、企業が目指すビジョンと果たすべき使命を新しいロゴに込めることで、より良い社会の創造に貢献していくことを目的としています。

新ロゴは、弊社の理念と将来像を視覚的に再定義し、全てのステークホルダーの皆様へ一貫したメッセージを発信するための重要な取り組みです。今後、弊社が展開する各種プロダクト、サービス、公式ウェブサイト、広報物などにおいて、新ロゴを順次使用してまいります。

■ デザイナー紹介

新コーポレートロゴのデザインは、数多くの企業や商品のビジュアル・アイデンティティを手掛け、国内外で高い評価を得ている木住野彰悟氏（株式会社6D-K代表）に担当していただきました。

木住野 彰悟（きしの しょうご）

アートディレクター・グラフィックデザイナー

1975年東京都出身。2007年グラフィックデザイン事務所6D設立。企業や商品のビジュアルアイデンティティを中心に、ロゴやパッケージデザイン、空間のサインデザインなどを手掛ける。近年は多様な領域でのデザインシステム構築にも取り組んでいる。

最近の主な仕事に、EXPO2025「大阪ヘルスケアパビリオン」や「旭川市デザインシステム」のアートディレクション、「不二家洋菓子店」リブランディング、「コクヨ」リブランディング監修 など。「前橋国際芸術祭」のデザインディレクターに就任。2025年に初の著書『「らしさ」の設計』を刊行。

D&AD、カンヌ、アジアデザイン賞、東京ADC、JAGDA、サインデザイン賞、パッケージデザイン賞など国内外のデザイン賞を多数受賞。

2016年にD&ADグラフィック部門審査員、2017年からグッドデザイン賞の審査員、2023年からコクヨデザインアワードの審査員を務める。

https://www.6d-k.com/

https://www.instagram.com/6d_graphicdesign/

■ デザインコンセプト

社名の大きな要素である 「P」「R」「π（パイ）」 の3つが重なり合うようなデザインです。大きな円は、人とのつながりを象徴し、事業を通して広がっていく「縁」を表し、さらに「πr²（パイアール二乗）」という数式が示す “広がり・成長” の円を表現します。目指す未来も、まさにこの形のように末広がりに広がっていく思いを込めました。

色彩においては、青色巨星をイメージした青色を採用しました。宇宙で最も高温な星が青く輝くように、クールでありながら内に大きなエネルギーを秘めている色です。また、誰も手に取っていない “青い果実” に先に挑み、新しいテクノロジーを人の暮らしに寄り添う形へと変え、挑戦し続ける文化を表しています。

アクセントとなる赤みを帯びた黄色は、太陽の「光」をイメージしており、人に寄り添う優しい光を象徴しています。テクノロジーに温かみを添えて、世の中に安心を革新し続けます。そして、この「光」は温かさ・優しさだけでなく「希望」を表し、人の可能性に光を灯し、ヒトの未来と可能性を照らし続ける企業であり続けます。

■今後の展開

新しいロゴを弊社のコーポレート・アイデンティティの基軸として、各種媒体や制作物への適用を順次進めてまいります。今後も、新ロゴが象徴する「縁」と「成長」の理念のもと、お客様への分かりやすい情報発信と、継続的なブランド価値の向上に努めてまいります。

■会社概要

社名：株式会社パイ・アール

代表取締役：安田 將佑

本社：大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル18F

事業内容：スマートフォンアプリ開発、システム開発、ネットワーク開発・運営、モバイルコンテンツ開発

企業HP：https://pai-r.com/