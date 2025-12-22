北陸製菓株式会社がホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、北陸製菓株式会社（本社所在地：石川県金沢市、代表取締役社長：高崎 憲親、以下「北陸製菓」）へ、ゼロパーティーデータを基盤としたホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入し、顧客のホンネデータ（ゼロパーティーデータ）を幅広く収集・分析・活用していきます。

導入背景

全国への流通拡大や、2025年の大型イベントでの露出増を見据える中で、北陸製菓では主に以下の2つの課題がありました。

1つ目は、お客様の声の収集・活用体制の強化です。

イベントやメディアなどの露出機会の増加に伴い、お客様からの声が多く見込めるものの、キャンペーンごとの具体的な声や、その背景にあるお客様の熱量やロイヤリティを効率的かつ深く分析し、商品開発やマーケティングに活かすための仕組みが確立されていませんでした。



2つ目は、お客様とのエンゲージメント強化です。

以前よりファンコミュニティの立ち上げを検討していたものの、リソースと最適なタイミングを見極められずにいました。特に、既存のSNSなどでの声と比較して、より質の高いお客様の声を収集し、お客様のロイヤル化を促進するための、新たな顧客接点と情報収集の場が必要と考えていました。

上記のような事業課題に対し、北陸製菓は社内リソースが少ない中でも今あるお客様の声を最大限に活用し、将来的なファンマーケティングの土台を築くことを目指し、ホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入いただきました。特に、幅広いチャネルからのお客様の声の傾向分析・可視化するcoorum reportが、今後見込まれるお客様の声を効率的に収集・分析・活用したいというニーズに合致しました。

coorum（コーラム）を導入いただいた理由

・社内リソースが限られていても運用しやすい分析・レポーティング機能

coorumはワンストップで本音の収集・分析ができるため、手作業でのカテゴリ分析や膨大なデータの取扱いに悩むことはありません。マーケティングの専門スキルがないご担当者様でも、お客様の声を自動で整理・可視化し、施策に繋がる多角的な提案を得られる点に魅力を感じていただいております。

・伴走型で支援するサポート体制

当社では、これまで200社以上の支援実績や培ってきたノウハウから、導入先企業の目的・課題解決を目指したホンネデータ取得のための基盤構築、顧客インサイトの分析、施策への反映に有効な進め方・具体施策をご提案し、その実現に向けて伴走型でご支援させていただきます。

北陸製菓株式会社 担当者様からのコメント

SNS運用や商品・サービスの改善にあたり、お客様の声をより深く、効率的に活用したいという思いがありました。従来の方法では情報収集や分析に時間がかかりタイムリーな対応が難しいという課題がありましたが「coorum report」ではお客様から寄せられる声を手軽に可視化し、レポートとして多角的に提案までしてくれるので早くも利便性を実感しています。

今後も分析されたアイデアをヒントにSNSでの活用や商品開発に繋げていきたいです。

北陸製菓株式会社について

hokkaは創業1918年、石川県金沢市のお菓子メーカーです。「家族みんなが安心して食べられるお菓子づくり」を目指し、アレルギーや栄養素、材料の使用量に配慮した製品づくりをしています。代表商品である「揚げあられビーバー」は、北陸のおいしさや魅力をビーバーにのせて全国に発信していくということをコンセプトにしており、金沢・北陸の素材や原料を活かしたお菓子の開発に積極的に取り組んできました。

公式サイト：https://hokka.jp/

coorum（コーラム）について

coorum（コーラム）は、顧客の本音データとAIを起点に、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

coorum HP：https://coorum.jp/

すぐ分かる！ホンネデータプラットフォーム「coorum」サービス紹介資料：

https://coorum.jp/document_requests/

