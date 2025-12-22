東京科学大学×Bio Engineering Capital、医療イノベーションの最前線が集結

Bio Engineering Capital株式会社

Bio Engineering Capital株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：島原 佑基、以下「BEC」）は、2026年1月27日（火）に、東京科学大学医療イノベーション機構とともに、医療イノベーションの現在と未来が集結する「Science Tokyo Innovation Day」を共催いたします。また、そのプログラムの一環として、研究発医療シーズの社会実装を目指すピッチイベント「HARBOR Medical Innovation Challenge Demo Day」を実施いたします。

「HARBOR Medical Innovation Challenge Demo Day」は、アカデミア発の研究シーズを起点に、医療・ヘルスケア分野における社会実装や事業化を目指すチームが成果を発表する場です。医療機器や医療AIなどの臨床課題に根ざしたプロジェクトの開発者が登壇し、研究者・企業・投資家・医療関係者との議論や交流を通じて、実装フェーズへの展開を模索します。

本イベントは「Science Tokyo Innovation Day」の第1会場として実施され、同日・同会場内では「医療機器フォーラム 革新的企業 技術シーズ発表＆展示会」も同時開催されます。医療の未来を形づくる「技術」と「実装」の最前線が交差し、研究者・企業・投資家・医療関係者が、技術とビジネス、課題と解決策の接点について意見交換を行うことで、研究成果の社会実装に向けた議論や交流が促進されます。

当日は、7チームによるピッチに加え、医療イノベーションをテーマとした特別講演、大企業の技術シーズピッチ、審査を通じた表彰および特別賞の授与、ネットワーキング等を実施予定です。

BECは、本イベントの開催を通じて、生命を探究し、エンジニアリングする起業家や研究者とともに、医療・ヘルスケア分野のイノベーション創出と社会実装を推進し、人類の健康で持続可能な未来に貢献してまいります。

【イベント概要】

イベント名：Science Tokyo Innovation Day

第1会場：HARBOR Medical Innovation Challenge Demo Day

第2会場：医療機器フォーラム 革新的企業 技術シーズ発表＆展示会

日時：2026年1月27日（火）13:00～18:00

会場：東京科学大学 湯島キャンパス M&Dタワー2F 鈴木章夫記念講堂および共用講義室2

（〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45）

参加費：無料

対象：アカデミア研究者、スタートアップ、医療機器メーカー、VC、事業会社、医療機器の規制・保険・DX担当者など、医療革新に関心を持つすべての方

【参加申し込み】

本イベントの参加申し込みはこちら

https://peatix.com/event/4752465

【第1会場スケジュール（予定）】

13:00～ 開会挨拶：東京科学大学 学長 田中 雄二郎氏

13:15～ スタートアップピッチ：各チーム 発表7分＋Q&A5分／7チーム

14:40～ 休憩

15:00～ 特別講演

15:30～ 企業技術シーズピッチ：各企業2分

16:10～ 結果発表・表彰式

16:25～ クロージング挨拶：東京科学大学 教授・副学長（産学官連携担当） 飯田 香緒里氏

16:35～ ネットワーキング交流会

18:00～ 閉会

【HARBOR Medical Innovation Challenge 採択プロジェクト】

・薬剤耐性PCOS患者向け卵巣刺入デバイスの開発（WireTech株式会社）

・次世代光免疫療法のためのダイナミックプロジェクション硬性鏡の開発（代表者：岡田 隆平氏）

・在宅光治療による新しい慢性咳嗽治療機器の開発（代表者：石橋 直也氏）

・小型眼底診断支援装置の開発（代表者：水野 優氏）

・歯ぎしり測定システムの開発（代表者：大森 浩子氏）

・細胞内タンパク質結晶化技術を用いた革新的タンパク質製品の開発（Xtelligence社）

・AIによるワーファリン内服量自動調整システムの社会実装（代表者：藤原 立樹氏）

【特別講演】

演題：アカデミアの知とスタートアップ思考が創る医療イノベーション

講師：Boston Medical Sciences株式会社 代表取締役 CEO 岡本 将輝氏

【第2会場（同時開催）】

医療機器フォーラム 革新的企業 技術シーズ発表＆展示会

13:30～ 企業技術シーズ展示

16:20 展示終了

【共催】

東京科学大学医療イノベーション機構、Bio Engineering Capital株式会社

【協力団体】

一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）

【HARBORについて】

Healthcare Acceleration Research - Based Opportunity Realization（HARBOR）は、研究から生まれる知を社会に実装し、医療・ヘルスケア分野の持続的な発展を実現するためのプログラムです。大学や研究機関が有する研究シーズを起点に、スタートアップ、企業、投資家、専門家との協働を通じて、革新的な技術やサービスを加速的に社会実装へとつなげます。規制対応、産学連携、実証フィールドの提供など、多面的な支援を通じて次世代医療の創出を推進します。

HARBORは、医療AI・デジタルヘルス・再生医療等に特化したファンド運営会社であるBio Engineering Capital株式会社により運営されています。

【参考情報】

「HARBOR Medical Innovation Challenge 2025@Science Tokyo」募集開始のお知らせ

https://bioengineering.capital/news/2025-10-08/

Bio Engineering Capital株式会社

代表者：島原 佑基

本社：東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー7F

設立：2023年11月

事業内容：医療AI／再生医療分野を中心としたスタートアップへの投資・支援、起業エコシステムの構築

URL：https://bioengineering.capital/