富山県とAill社が県内企業専用「とやま出会い応援アプリ 『TOYAMA goen』」提供案内

株式会社Aill（エール）（代表取締役社長：豊嶋千奈、以下Aill）は、富山県（知事：新田八朗）と共同で、富山県が承認する共働き・共育てを応援する企業・団体・事業所の従業員専用となるAI縁結びアプリ「TOYAMA goen（トヤマ ゴエン）」の運用を開始します。本事業は、企業等専用AI縁結びアプリを県が導入する全国初の取り組みであり、出会いや結婚の希望を叶えるとともに、若手人材の確保・定着、人的資本経営、従業員のウェルビーイング向上を後押しすることを目的としています。

左：富山県 新田八朗知事、右：Aill社代表取締役 豊嶋千奈

■事業開始の背景

富山県では、未婚の若者の約８割が将来結婚するこを望んでいる一方で、未婚率の上昇・婚姻数の減少が続いており、生産年齢人口が減少し、人手不足感が強まっており、その要因として「出会いの不足」も指摘されており、新たな対策が求められています。

一方、企業では人材確保や若手の定着等に課題があり、共働き・共育てに理解ある企業づくりが採用力向上ならびにキャリアを目指す鍵となっています。

■TOYAMA goenの特徴

富山県が承認する「共働き・共育てを応援する企業・団体・事業所」の従業員専用

毎日1名、他社の独身従業員を紹介

将来の働き方、家事育児観、結婚意思など、共働き・共育てを前提とした相性項目でマッチング

Aill独自のAIが共通の友達のように２人の関係構築をサポート

結婚後も仕事と家庭を両立しやすい相性の良い出会いを実現

■TOYAMA goen」が行う課題解決

TOYAMA goenは富山県内の共働き・共育てを応援する企業等と所属する従業員専用だからこそ、今まで難しかった結婚後も仕事と家庭が両立できる出会いの機会の提供を実現します。

雇用継続を前提に、キャリア・ライフプランが合う人との出会いにより、お互いに理解共感されやすく、応援し合えるといった環境を築きやすくなります。

仕事へのパフォーマンス向上だけでなく、ライフイベントによる離職率低下とキャリア形成にも繋がります。

住まいや働き方、家事育児の価値観、ライフへの希望などが合う、他社の独身従業員を紹介するため、従業員は安心して出会うことができます。

【富山県のコメント】

企業の従業員専用の恋愛アプリを県が運用するのは全国初の取組みです。

人口減少対策は最重要課題であり、多様な価値観を前提としつつ、(株)Aill様と共に若者の出会いや結婚の希望を叶えるための支援に取り組んでまいります。





【Aill代表コメント】

「出会いは、キャリアとライフの両立に大きく影響します。当社は、富山県内の “働き続けられる環境”と“家族を築ける環境”の両立を支援し、共働き・共育てを支え合う未来の実現に貢献したいと考えています。」





■Aill社について

当社は共通の友達として２人の心の距離を縮めるコミュニケーションアシストAIを開発し、このAIを使った「企業専用の恋愛アプリAil goen（ｴｰﾙ ｺ゛ｴﾝ）」を提供してます。

Aill goenは、仕事も家庭も支え合うことに賛同する企業に所属する独身従業員のみが利用できます。

3つのAI機能により、社外の出会い～お付き合いまでナビゲートします。





企業の人的資本経営やwell-being、女性活躍などの独身者向け支援として、1500社以上の企業に導入されています。

※企業様は導入審査がございます。





