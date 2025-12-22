冬に増える「いびき」枕で改善できる？約4割が「枕変更で改善を実感」

ムーンムーン株式会社

空気の乾燥や冷え込みが厳しくなる冬。「いびきがひどくなった」「口呼吸が増えた気がする」と、睡眠中の呼吸トラブルを自覚する人も少なくありません。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営する「ムーンムーン株式会社」は、全国の20～60代の男女300名を対象に、「冬のいびき・口呼吸と枕」に関する調査を実施しました。その結果、約3人に1人が「冬にいびき・口呼吸が増える」と感じている一方で、枕を変えた経験がある人は2割程度にとどまることが判明。一方、枕を変えた人の約4割は「いびきが改善した」と実感しており、枕が“呼吸環境を整えるアイテム”として一定の役割を果たしている実態が明らかになりました。

調査背景

冬は気温の低下や空気の乾燥により、鼻や喉の粘膜が乾きやすく、鼻づまりや口呼吸を引き起こしやすい季節です。これにより、いびきや無呼吸といった睡眠中の呼吸トラブルが悪化しやすいとされています。一方で、医療機関の受診や専用機器の導入にはハードルを感じる人も多く、「まずは身近な寝具で対策したい」というニーズも高まりつつあります。そこで本調査では、冬のいびき・口呼吸の実感と、枕の使用・買い替え意向との関係に注目し、消費者の意識と行動の実態を明らかにしました。

調査サマリー

- 約3人に1人（34.7％）が「冬はいびき・口呼吸が増える」と実感- いびき対策として枕を変えた経験がある人は21.3％- 枕を変えた人の約4割（43.7％）が「いびきが改善した」と回答- いびき改善に必要な枕の条件は「首・気道がまっすぐ保たれる形状」が最多- 「気になるが、すぐには買い替えない」層が36.7％と最多で、関心と行動にギャップ

※本調査結果を引用・転載する際は、「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」のURL（https://intiinti.com/goodsleep/）を出典として記載してください。

詳細データ

Q1. 冬に「いびき」や「口呼吸」が増えると感じますか？- あまり変わらない：40.0％- やや増える：31.0％- 自覚がない：18.7％- まったく変わらない：6.6％- とても増える：3.7％

→ 冬のいびきや口呼吸について、約3割が「増える」と実感。寒暖差や乾燥など、冬特有の環境変化が睡眠時の呼吸状態に影響している可能性がうかがえます。

Q2. いびき対策のために枕を変えた経験はありますか？- ない：78.7％- ある：21.3％

→ 枕の見直しをしたことがない人が8割近くを占め、多くの人がいびき対策として枕を積極的に見直していない実態が浮き彫りになりました。

Q3. 枕を変えたことで、いびきが改善したと感じますか？- あまり変わらない：44.8％- やや改善した：39.1％- まったく変わらない：11.5％- 大きく改善した：4.6％

→ 枕を変えた人のうち約4割が改善を実感。枕の見直しが、一定の呼吸サポートにつながっていることが示唆されます。

Q4. どんな枕ならいびき改善につながると思いますか？- 首・気道がまっすぐ保たれる形状：22.3％- 鼻づまりしづらい姿勢を保てる枕：15.5％- 高さが調整できる枕：14.5％- 横向き寝がしやすい枕：12.2％- 寝返りがスムーズに打てる枕：9.0％- その他：26.5％（通気性がよく蒸れにくい枕：8.2%、しっかり頭を支える硬さ：6.3%、柔らかくフィットする素材：5.1% など）

→ 「気道が保たれる形」「姿勢」「高さ調整」といった構造面への関心が高いことが特徴的です。

Q5. 今後、いびき改善を目的に枕を買い替えたいと思いますか？- 気になるが、すぐには買い替えない：36.7％- 買い替える予定はない：32.7％- 今の枕に満足している：15.7％- 買い替えたいと思っている：8.7％- わからない：6.2％

→ 関心はあるものの、行動に踏み切れていない層が最多。情報不足や選び方への迷いが背景にある可能性があります。

調査結果のまとめ

本調査から、冬は多くの人が「いびき・口呼吸の増加」を感じている一方で、具体的な対策として枕(https://intiinti.com/goodsleep/best-pillow/)を見直している人は少数派であることが分かりました。しかし、実際に枕を変えた人の約4割が改善を実感しており、枕は呼吸環境を整える“身近な対策手段”として一定の効果を持つと考えられます。特に「首・気道の位置」「横向き寝」「高さ調整」といった要素への関心が高く、単なる寝心地ではなく、呼吸を意識した枕選びが求められていることが明らかになりました。今後は、冬のいびき対策として「環境」「姿勢」「寝具」を見直す動きが、さらに広がっていくことが期待されます。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

冬はいびきや口呼吸が悪化しやすい季節ですが、多くの方が「仕方ないもの」として見過ごしている印象があります。今回の調査では、枕(https://intiinti.com/goodsleep/best-pillow/)を変えることで一定の改善を感じている人が少なくないことが分かりました。ポイントは“柔らかさ”よりも、首や気道の角度、寝姿勢をどう支えるかです。いびき対策は特別な器具だけでなく、毎日使う枕を見直すことから始められます。快眠ランドでは今後も、季節ごとの睡眠課題に寄り添い、無理なく続けられる快眠習慣を提案していきます。

調査概要

快眠ランドに関する記事

- 調査期間：2025年12月14日～12月15日- 調査対象：全国の20～70代の男女300名- 調査方法：インターネット調査- 実施機関：快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)

快眠ランドでは、快眠グッズに関する情報を多数発信しています。快眠グッズに興味がある方は、ぜひ参考にされてください。

- 快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)- おすすめのマットレスはこちら(https://intiinti.com/goodsleep/best-mattress/)- おすすめのリカバリーウェアはこちら(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)- おすすめの枕はこちら(https://intiinti.com/goodsleep/best-pillow/)- おすすめの快眠グッズはこちら(https://intiinti.com/goodsleep/sleep-aids/)