CAMPFIRE「クラウドファンディングアワード2025」〈暮らし良品賞〉上半期BESTを受賞

受賞について

Tam Era Trading Japan合同会社

このたび、TamEra Trading Japan合同会社（以下、当社）が展開する骨伝導スリープスピーカーが、「クラウドファンディングアワード2025(https://camp-fire.jp/awards)」〈暮らし良品賞 上半期BEST〉に選出されました。

CAMPFIRE「クラウドファンディングアワード2025」は、国内最大級のクラウドファンディングプラットフォームである『CAMPFIRE』上で2025年に募集を終了した14,467件のプロジェクトを対象に、特に顕著な成果や評価を得たプロジェクトを表彰する、CAMPFIRE公式アワードです（対象期間：2024年12月1日～2025年10月31日）。

「暮らし良品賞」は、日々の暮らしをより豊かにする商品・サービスを生み出したプロジェクトを評価軸とする部門賞です。

本プロジェクトは、実施期間が約1か月弱という短期間でありながら、1,019名の支援者から8,724,520円の支援を集めました。

骨伝導技術を応用することで、従来のイヤホン使用による負担を伴わない新たな睡眠環境を提案し、新しいライフスタイルの選択肢を提示した点が高く評価されました。

■ 受賞理由と評価ポイント

本プロジェクトは、受賞理由として以下の点が評価されました。

『骨伝導技術で快適な睡眠環境を実現し、イヤホンの負担から解放する発想が際立つ成果。』

本評価は、当社の骨伝導スリープスピーカーが、睡眠という課題に対し、技術と発想の両面からアプローチした点が、支援者および主催者から高く評価されたことを示すものです。

■ 今後の展開

当社は「旅するように新たなコト・モノに出会う」をコンセプトに、

生活者の視点に立ち、実際の使用シーンで価値を実感できる商品の企画・導入を行っています。

今後も、より良い製品開発にとどまらず、既存の発想にとらわれない視点から、これまでにない新たな生活価値の創出を目指し、日常を少し心地よくするプロダクトを継続的に提案してまいります。

■ 受賞プロジェクト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161951/table/9_1_8165eee3433747f8f3e46ed14a4e79a3.jpg?v=202512220851 ]

Tam Era Trading Japan合同会社

所在地：大阪市北区梅田１丁目2-2-12-12

https://tamera-japan.com/