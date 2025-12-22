おでかけがもっと楽しくなる。街歩きとおまいりをつなぐ新しいノート『おまいりさんぽ帖』全国発売

合同会社チップスリーズおまいりさんぽ帖

御朱印帳メーカーである HOLLYHOCK（運営：合同会社チップスリーズ／所在地：三重県松阪市／代表社員：河口 裕）は、神社や寺院、教会などの「おまいり」と、その周辺の街歩きを楽しみながら記録できる専用ノート 『おまいりさんぽ帖』 を2025年12月22日(月)より、公式オンラインショップおよび全国取引先店舗にて順次発売いたします。





● 「おまいりさんぽ帖」とは『おまいりさんぽ帖』は、神社・寺院だけでなく、教会やお墓、祠など、特定の信仰にとらわれない「おまいりの場」と、その周辺地域を散策し土地毎の風景やひとやモノとの出逢いを一緒に記録するためのノート。観光地をめぐる「旅」のような華やかさはなくても、目的地のない“より道”は、身近にある小さな魅力に気づく楽しさがあり、日常を少し特別な時間へと変えてくれます。『おまいりさんぽ帖』は、身近な「おまいり」と「街歩き」の両方を愉しむことを目的としています。● おまいりさんぽ帖の主な特徴- おまいりの証は自分自身で記録御朱印のように「授かる」のではなく、その場所で感じたことを自分の言葉やしるしで残せます。- さまざまな「おまいり」の場面で使えます神社やお寺、教会やお墓、地元の小さな祠やお地蔵さま。おまいりする場所は自分次第。特定の宗教・信仰に限定せず、さまざまな祈りの場で使用できます。- おまいりと街歩きを「ひと続きの体験」として残せますおまいり後の散策や街あるきも一緒に記録できるので、地域として振り返ることができます。- “気づき”を記すことで、地域への関心を育みます何気ない風景や小さな発見を書き留めることで、その土地の温もりや記憶を、そっと残すことができます。- 文字が苦手でもチェック欄があるので安心日付・場所・気持ちを記す欄に加え、チェック形式の記録項目を用意。文字を書くのが苦手な方でも安心です。- 正解のない自由なノートなので続けやすい書き方に決まりはなく、空白があっても問題ありません。「きれいに書かなければ」という負担もなく、自分のペースで無理なく続けられます。

● おまいりさんぽ帖の愉しみかた

- 静かな時間の中で心を見つめる身近な場所からはじめられる「おまいり」は、人混みを離れ、自分のペースで、歩き・立ち止まり「静かなひととき」を大切にしたい人にお勧めします。自分自身と向き合い、より深い癒しの時間を持つことができます。- 「より道」からの発見おまいりのあと周辺の路地を歩き、観光ガイドには載っていない街の風景や店先を眺めながらその地の空気を味わう。特別な場所でなくても、意識を向けるだけで、日常の風景は少し特別になる。それを体験するのが「おまいりさんぽ」です。- 自分だけの「おまいり観光マップ」をつくる楽しみ記録を重ねることで、参拝メモを超えた自分だけの「おまいり観光マップ」が少しずつ出来上がっていきます。それはあなた専用の「心のガイドブック」でもあります。あなたが積み重ねた足跡が、どこへいけば落ち着けたのか、何に触れれば満たされたのかをそっと教えてくれます。- 気分にあわせて着せ替えできるオリジナルカバーシンプルにも、遊び心たっぷりにも。種類豊富なカバーでより自分らしい一冊に。季節や気分で着せ替える楽しさがあります。発売時には１０～１２種類。発売後もカバーの種類は増えていきます。



● 開発者の想い

全国には約8万1,000の神社と約7万7,000のお寺があり、合計すると約15万8,000。全国のコンビニ店舗数の約3倍に相当し、私たちの暮らしのすぐそばにはこれだけの神社仏閣があることを物語っています。しかし、神社の約75～80％では神職が常駐しておらず、地域住民が管理を担い、維持が困難になりつつあります。寺院もまた、檀家の減少や過疎化により経済的課題を抱えています。そして、多くの地方が直面する人口減少と高齢化の問題。ガイドブックに載らない小さな地域では正式な自治体組織を持たないことも多く、次世代への継承や生活基盤の維持の難しさは深刻です。

こうした背景から「身近なおまいり」をきっかけに地域を歩き、一度きりで終わらない関わりに繋げたいという想いで『おまいりさんぽ帖』の開発に至りました。



● 商品概要

商品名：おまいりさんぽ帖

商品ＵＲＬ：https://www.goshuincho.com/products/detail.php?product_id=1899

発売日：公式オンラインショップおよび全国取扱店舗にて販売で順次販売

価格 ： 本体のみ1,320円(税込) ／ 本体とカバーセット1,650円(税込)

発売元：HOLLYHOCK（合同会社チップスリーズ）



● 販売店

・ HOLLYHOCK (三重県松阪市)

・ ISEMISE (東京都千代田区)

全国取引先店舗にて順次発売



● 販売オンラインショップ

御朱印帳専門店 Holly Hock(本店)

https://www.goshuincho.com/

御朱印帳専門店 Holly Hock(楽天店)

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hollyhock/

御朱印帳専門店 Holly Hock(Yahoo!店)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hollyhock/

御朱印帳専門店 Holly Hock(Amazon店)

https://amzn.to/1Cfu41g

