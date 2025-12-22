「ただの仕事場なら、つくらない。」共創が生まれ続けるBAR「coen BAR 下北沢」始動　――　“一杯のドリンクから人生が動き出す場所”をつくるため、クラウドファンディングを開始

株式会社Party

偶然の出会いが、共創につながる場「coenBAR」クラウドファンディング2025.12.22(月)スタート

──「こんなこと、やってみたいんですよね。」

その言葉は、普段なら流されてしまうかもしれない、ほんの小さなつぶやき。

でももし、その言葉にちゃんと耳を傾けてくれる誰かが、すぐ隣にいたら。

──「それ、面白そうですね」

──「実は、似たこと考えていて」

──「一緒にやってみませんか？」

そんな一言が返ってきたら、人生は、ほんの少しだけ違う方向に動き出すかもしれません。

「こんなこと、やってみたいんですよね。」ふらっと立ち寄った誰かのその一言が、その場にいた別の誰かの「それ、私も手伝えるかも」という想いにつながる。

そんな“偶然の出会い”が、気づけば“共創”に育っていく場所を、私たちは本気でつくろうとしています。

株式会社Partyは、共創が生まれ続けるBAR 「coen BAR 下北沢」 を2026年春にオープン予定。

その第一歩として、2025年12月22日、クラウドファンディングを開始しました。

このプロジェクトで実現したいこと

coenBARが「来店者」「下北沢ローカル」「coenファウンダー・メンバー」「地方のプレイヤーや自治体」の共創ハブとなっている

ただのBARでも、ただのワークスペースでもない、私たちがつくりたいのは、「そこにいるだけで、心が滾り、共創が生まれ続けるBAR」です。

誰かが主役で、誰かが脇役になる場所ではありません。

ふらっと立ち寄った人も、常連も、学生も、大人も、その場にいる一人ひとりが「主役」になれる居場所です。

地方から遊びに来た人が、「地元にはこんな素敵な場所があって…」そんな自分の地域の面白さや悩みを語りながら、coen BARに集まる人たちと一緒に、まだ形になっていない未来の妄想を膨らませる。

「じつは、起業しようか悩んでいて…」そう打ち明けた若者が、伴走してくれる大人と出会い、人生を変える最初の一歩を踏み出す。

私たちは、こうした偶然の出会いが、自然と“共創”に育っていく場を、下北沢という街に、日常として根付かせたいと考えています。特別なイベントの時だけではなく、毎日の活動の中で、人と人が混ざり合い、挑戦が生まれ、応援が連鎖していく。

このクラウドファンディングは、その場所を完成させるための資金集めであると同時に、最初の「共創者」たちと一緒に、この文化を育てていくためのプロジェクトです。

返礼品の一部を紹介

ドリンク無料権12,000円分イメージ図ドリンク無料権（12,000円分）

完成後のcoen BARにて、ドリンクを無料でご提供します。

この一杯から、会話が生まれ、出会いが生まれ、

共創が始まるかもしれません。

coen BARでの時間を、楽しんでください。

ALCHEMY農園の桃15,000円分と代表の都築様ALCHEMY農園の桃（15,000円分）

🍑【ALCHEMY桃農園（山梨）】採れたて完熟桃

約3kg（10～12玉）※2026年6月～8月頃発送予定

共創ファウンダーであるALCHEMY社代表・都築様が手がける桃農園からお届けします。

この桃は、共創の中で生まれた実りの一つ。味わうこと自体が、共創に加わる体験です。

プレオープンイベントのイメージであるcoen運営メンバーの飲み会画像プレオープンイベントへご招待

coen BAR プレオープンイベントご招待

2026年4月に実施予定のプレオープンイベントへご招待します。（ドリンク付き）

coen BARが生まれる、その瞬間へ。完成前の空間で、最初の共創者たちと乾杯する夜。

ここから、共創の物語が始まります。

プロジェクト概要

最後に

何気ない会話が、新しい挑戦のきっかけになったり、立ち止まっていた誰かの背中を、そっと押す夜があるかもしれない。

そんな小さな変化が積み重なって、気づけば人と人がつながり、共創が日常として息づいていく。

私たちは、そんな夜が下北沢から生まれ、やがて日本中へと広がっていく未来を、本気で信じています。

このプロジェクトは、完成された場所を見せるものではありません。これから育っていく文化を、最初から一緒につくっていく挑戦です。あなたの参加が、誰かの「やってみたい」を動かし、新しい共創の物語を生み出します。どうか、この最初の一歩を、最初の共創者として、私たちと一緒に踏み出してください。

