ヘッドセット型脳波測定装置 第5弾　TOKAI Orb Pz およびリアルタイム解析ソフトウエアOrbView REAL発売

東海光学株式会社

東海光学株式会社（本社・愛知県岡崎市・代表取締役社長 古澤 宏和）は、基礎医学研究用機器 「ヘッドセット型脳波測定装置 TOKAI Orb（トウカイオーブ）」の第５弾の製品として、「TOKAI Orb Pz（トウカイオーブピーゼット）」とリアルタイム脳波解析ソフトウエア「OrbView REAL（オーブビュー リアル）」を２０２５年１２月２２日に発売いたします。TOKAI Orb Pzは、前頭、頭頂、後頭にバランスよく電極を配置したヘッドセット型脳波測定装置で、既存のTOKAI Orbの基本性能を継承しつつ、前頭、後頭に加えて、頭頂Pライン（P３、Pz、P４）にも電極を配置し、幅広い脳波計測ニーズに対応します。また、OrbView REALは、リアルタイムに誘発脳波、事象関連電位などをモニタリングしながら収録・解析できるソフトウエアです。

今回、TOKAI Orb PzのTOKAI Orbシリーズへの追加により、脳波研究の目的に応じたヘッドセットの選択肢が広がり、また、リアルタイム解析ソフトウエアにより、脳波収録時のモニタリング精度を高めるだけでなく、リアルタイムでの脳波情報の活用など新たな脳波の可能性が広がります。

東海光学株式会社では、ヘッドセット型脳波測定装置TOKAI Orbのご提供を通して、大学・研究機関等の研究者の皆様と共創を進め、当該の学術分野の発展や脳科学の産業応用の推進に貢献してまいります。

【製品概要】

製品発売日： ２０２５年１２月２２日（月）

発売製品１.： 品名・・・ヘッドセット型脳波測定装置 TOKAI Orb Pz

型式・・・TO-６０２PzおよびTO-１０２Pz

発売製品２.： リアルタイム解析ソフトウエアOrbView REAL

【TOKAI Orbの基盤技術につきまして】

装置外観（TOKAI Orb Pz）

TOKAI Orbの基盤技術は、内閣府革新的研究開発推進プログラム（ImPACT、山川義徳PM）のPM直轄グループとして採択され、研究開発を行った成果を活用しています（２０１５年５月～２０１９年３月）。

【今後につきまして】

東海光学株式会社は、引き続き、ヘッドセット型脳波測定装置TOKAI Orbのご提供を通じて大学・研究機関等の研究者の皆様と共創を進め、脳科学の学術分野の発展や産業応用の推進に貢献してまいります。