Cloudpick Japan、AI×IoTでカインズの次世代型店舗に無人化ソリューションを提供

Cloudpick Japan 株式会社

Cloudpick Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：李 悦韡、以下「Cloudpick Japan」）は、株式会社VisionAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平川義修、以下「VisionAI」）と共同で、最先端のAIおよびIoT技術を活用したウォークスルー決済システムを、株式会社カインズが2025年12月11日に開業した「カインズ 吉川美南店」（https://www.cainz.co.jp/news/14985/）に併設される24時間対応の無人ストア「CAINZ Mobile Store（カインズモバイルストア）」へ導入したことをお知らせいたします。本ストアは、最新の無人化ソリューションを活用し、会計レスでスピーディーな買い物体験を実現する “ウォークスルー型無人店舗” で、カインズとして初の商用運用となる無人店舗です。

■ カインズモバイルストアについて

カインズモバイルストアは、24時間いつでも利用できるウォークスルー型無人店舗です。

営業時間外でも利用可能で、仕事帰りや通学途中など“すき間時間”での買い物を実現します。

2022年にカインズ本部（埼玉県本庄市）1階ロビーで実証店舗をオープンして以降、複数の検証を経て、今回のカインズ 吉川美南店で商用化を迎えました。

■ 導入背景

人口減少や購買行動の多様化が進む中、小売業界では「利便性」「効率化」「エンタメ性」を兼ね備えた新しい購買体験が求められています。

カインズは、

・ 新しい顧客価値の実現

・ 次世代型チェーンストアオペレーション

・ メンバーの新たな成長

を組み合わせた次世代型ホームセンターの確立を目指しており、本無人ストアはその中核となる取り組みです。

Cloudpick Japanは、AIカメラ・重量センサーを組み合わせた独自技術により、来店から決済までスムーズな購買体験を提供しています。

■ 利用方法（６ステップ）

- LINEでQRコードを読み取り、友だち登録- 決済方法を登録（クレジットカード、PayPay、au PAYなど）- 店外でQRコードをかざして入店- 店内でQRコードをゲートにかざして入店- 欲しい商品を手に取るだけ（バッグに入れてもOK）- そのままゲートを通過して退店＝自動決済完了

精算行為が不要なウォークスルー型の購買体験が可能です。

■ Cloudpickが提供する無人店舗技術の特長

Cloudpickは、リアル店舗のデジタル変革を推進する「ウォークスルー型無人デジタル店舗」など、リテール業界向けDXソリューションを提供しており、現在、世界30カ国以上で1000軒を超えるレジレス無人店舗の導入実績を持ちます。

・AIとIoTを活用した高精度の消費者行動認識

Cloudpickの自社R&Dチームが開発したハードウェアおよびソフトウェアを駆使し、店舗内の消費者行動や商品の認識を精度高く行います。

・スピーディーな自動決済と低コスト運用

ウォークスルー型の買い物体験を実現し、無人化や省人化による効率的な店舗運営を実現します。また、サブスクリプションプランを活用することで、運営コストの最適化も図れます。※金融機関による与信審査が必要。

・リアルタイムの在庫管理および高度なマーケティング機能

商品棚の在庫管理、購買データ分析や導線の分析、さらにデジタルサイネージによるコンテンツ配信など、デジタル店舗運営に必要な幅広い機能を提供しています。

Cloudpickはこれまでに 世界30カ国以上、1000店舗超のレジレス無人店舗 に技術提供しており、その実績を生かして日本の小売DXを支援しています。

■ 店舗概要

- 店舗名称：CAINZ Mobile Store 吉川美南店- オープン日：2025年12月11日（木）- 営業時間：24H- 所在地：埼玉県吉川市中曽根917-1（JR武蔵野線「吉川美南駅」東口すぐ）

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

代表者：

代表取締役会長 土屋 裕雅

代表取締役社長 CEO 高家 正行

設立：1989年 3 月

本部所在地：埼玉県本庄市早稲田の杜1‐2‐1

資本金：32億6,000万円

事業内容：ホームセンターチェーンの経営

従業員数：13,486名（2025年2月末）

店 舗 数：262店舗

カインズ：251店舗（別館を含む）、Style Factory：2店舗、C'z PRO：9店舗

公式サイト：https://www.cainz.co.jp/ （企業サイト）(https://www.cainz.co.jp/)

https://www.cainz.com/ （オンラインショップ）(https://www.cainz.com/)

https://magazine.cainz.com/ （となりのカインズさん）(https://magazine.cainz.com/)

■ Cloudpick Japan株式会社 概要

- 所在地：東京都中央区日本橋久松町11番地8号 REGRARD NINGYOCHO 1F- 代表取締役：李 悦韡- 事業内容：無人・省人店舗向けのソフトウェア・ハードウェアの開発、設置、分析支援など- 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Cloudpick_Japan

■株式会社VisionAI概要

- 所在地：〒150-0045 東京都渋谷区神泉町10- 代表取締役：平川 義修- 事業内容：省人化AI決済システム及びそのサービスの企画、設計、開発、保守及び販売等に関する事業- 公式HP：https://visionai.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Cloudpick Japan株式会社 広報部

E-mail：cloudpickjapan_info@cloudpick.me