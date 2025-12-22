「XRはブームでは終わらない」--日本XRセンター、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」に選出。2027年までに全国10店舗へ

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO/プロデューサー：小林大河）は、日経クロストレンドが発表した「未来の市場をつくる100社【2026年版】」に選出されました。

日本法人設立2年ながら、東京ドームシティでの常設XRアトラクション企画や、大阪・関西万博における企業展示制作など、大型案件を連続して実現しています。

それらの技術力と事業化力の両面が高く評価されました。代表の小林大河は、「XRを一過性のブームで終わらせることなく、映画館やカラオケのように日常的に通える場所にしたい」と語っており、2027年までに全国10店舗体制を目指しています。

また、直営店「XR Center Game Space」は、国内最大級のXRカンファレンス「XR Kaigi 2025」においてコンシューマー部門最優秀賞を獲得しています。12月19日には福岡店（キャナルシティ博多）をオープンし、常設XR市場の本格展開をさらに加速させてまいります。

事業概要

日本XRセンターは、XRアトラクションの企画開発を行う米Potlatchの日本支社として、体験型XRコンテンツの企画・制作・運営を行っています。

XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得したことも、技術力と企画力の証として高く評価されています。

主な事業内容

- VRと現実映像を融合した没入型XRアトラクションの企画・開発- 商業施設・エンターテインメント施設向け常設XRアトラクションの制作- 企業・自治体向け展示・プロモーションXRコンテンツの開発- 直営XR体験店舗「XR Center Game Space」の運営

直営店舗「XR Center Game Space」について

「XR Center Game Space」は、誰でも気軽にXR体験を楽しめる常設型XR体験施設です。複数人で同時に参加できるゲーム性の高いXRコンテンツを中心に、リアル空間とデジタルを融合させた没入体験を提供しています。

今後の展開

- 中野ブロードウェイ店 https://maps.app.goo.gl/254S8eJSyzbcwGUc6(https://maps.app.goo.gl/254S8eJSyzbcwGUc6)- キャナルシティ博多（12月19日オープン）https://www.moguravr.com/canal-city-hakata-xr-theme-park-2025-december-open/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xpRlkjh8oJA ]

日本XRセンターは、XRを一過性の技術トレンドではなく、継続的に体験されるエンターテインメントとして社会に定着させることを目指しています。

今後は、直営店舗「XR Center Game Space」を起点に、常設型XR体験の提供拠点を全国へ拡大し、2027年までに国内10店舗体制の構築を目指します。

福岡店OPEN！

なお、同社は12月19日、直営2号店を福岡・キャナルシティ博多にオープンしました。

詳細は別途発表済み。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000110387.html

チケット購入はこちら https://xrcenter.space/

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」とは

「未来の市場をつくる100社」は、日経クロストレンドが毎年発表している特集企画です。AIの進化や消費行動の変化、社会構造の転換などを背景に、今後の生活や社会に変革をもたらす可能性を秘めた企業を独自に調査・選定。コマース、マーケティングDX、エンターテインメント、外食・食、旅行・インバウンド、教育・学び、シニア領域など、複数分野において注目企業を選出しています。

取材のご案内

本リリースに関連し、以下の切り口での取材に対応可能です：

・ 代表・小林大河インタビュー

「XRブーム終焉論をどう超えるか」「常設化戦略の全貌」

・ 実機体験取材（中野店・福岡店）

振動スーツ装着での撮影・体験レポート可

・ 東京ドーム・万博案件の舞台裏

大手との協業をどう実現したか

・ 2027年10店舗への具体的ロードマップ

出店戦略、収益モデル、投資計画など

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本XRセンター

広報担当

E-mail：customersuccess@vrarri.com

取材、XRアトラクションのイベント利用、常設設置に、ご興味のある方は、customersuccess@vrarri.com までお問い合わせください。

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

